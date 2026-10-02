David nació sin manos y ahora necesita una nueva prótesis para moverse, el joven busca apoyo

La prótesis que usa, señaló, la consiguió en el año 2020 con el apoyo de los lectores de EL IMPARCIAL.

SONORA. — David Antonio Silva Cáñez, un joven que nació sin manos y sin parte de la extremidad de la pierna izquierda, busca una nueva prótesis para poder moverse.

Explicó que cuando las personas que desconocen su caso se le acercan para preguntarle si tuvo un accidente, les explica que así nació.

Indicó que desde pequeño fue atendido en el Hospital Schrinner, pero al cumplir los 18 años de edad, ya no tuvo este beneficio. Ingresó a la universidad para estudiar una licenciatura en software, pero no la concluyó. Actualmente trabaja en un abarrotes para salir adelante.

La prótesis que usa, señaló, la consiguió en el año 2020 con el apoyo de los lectores de EL IMPARCIAL; sin embargo, se le rompieron los ajustadores y el muñón le creció.

Explicó que en este mes de septiembre acudió a una valoración en una clínica, le calcularon que la nueva prótesis tiene un precio aproximado de 48 mil pesos.

“Me dijeron que esta va a ser la definitiva. El muñón que tengo de mi pie natural físico, ya no va a crecer y la prótesis que me están armando va a ser la definitiva”, mencionó.

Este año falleció su padre, uno de sus principales soportes, quien lo acompañaba en las revisiones médicas y aunado a la falta de prótesis se le complica más salir de casa. Pasa el día acompañado de su abuela.

Una de sus actividades preferidas, precisó, es pasear en el Centro de la ciudad y espera hacerlo pronto con el apoyo de la comunidad. Si usted desea apoyarlo puede comunicarse al 66-23-58-7197.

David Antonio Silva Cáñez

Necesita una prótesis para la pierna izquierda.

Costo 48 mil pesos.

Para comunicarse, llame al 66-23-58-7197.