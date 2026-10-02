Casa Hogar Mamá Estefana requiere artículos de limpieza y piden ayuda tras pasar dos días sin energía

Manos Por Sonora busca reunir artículos de limpieza e higiene, despensa, así como ropa y calzado en buen estado.

SONORA. — La Casa Hogar Mamá Estefana, ubicada en San Ignacio Río Muerto, requiere artículos de limpieza e higiene, entre otros productos, luego de que sus 29 residentes pasaran dos días sin energía eléctrica tras el paso del Huracán Polo por la región, informó la presidenta de Manos Por Sonora.

Diana Gabriela Alcantar Zurita indicó que ayer una persona cercana le notificó sobre las necesidades que presenta actualmente el albergue, después de las afectaciones ocasionadas por el fenómeno meteorológico.

Detalló que los 29 adultos mayores que actualmente habitan en el lugar permanecieron dos días sin energía eléctrica tras el paso del huracán.

“Supe que se la habían pasado muy mal con esto de las inundaciones, no me dijeron si se les echó a perder algo, solamente que se les fue la luz”, señaló.

Manos Por Sonora busca reunir artículos de limpieza e higiene, despensa, así como ropa y calzado en buen estado, precisó, para apoyar a los adultos mayores.

Agregó que, debido a que San Ignacio Río Muerto se encuentra a alrededor de tres horas de Hermosillo, la Procuraduría del Adulto Mayor apoyaría con el traslado de los donativos hasta la casa hogar.

La visita será el sábado 3 de octubre a las 10:00 horas. | Crédito: Manos por Sonora

Las personas interesadas en apoyar podrán entregar sus donativos el martes 13 miércoles 14 de octubre en diferentes puntos de Hermosillo, entre ellos la Universidad de Sonora, el Instituto Tecnológico de Hermosillo y la Procuraduría del Adulto Mayor.

Para mayor información, pueden comunicarse con Manos Por Sonora vía WhatsApp al 662-427-5840 o a través de su cuenta de Instagram.