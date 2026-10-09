Realizan caminata binacional en conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama

Participantes de ambos Nogales formaron un listón rosa humano en la garita Morley para visibilizar la lucha contra el cáncer de mama.

La actividad reunió a participantes de Nogales, Sonora, y Nogales, Arizona, quienes se encontraron en la garita Morley para formar un listón rosa humano.

NOGALES.- Con la participación de autoridades de salud, estudiantes, civiles y autoridades de gobierno de ambos lados de la frontera, se realizó esta mañana una caminata en conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que finalizó con la formación de un listón rosa humano por los participantes que se encontraron en la garita Morley.

En punto de las 8:00 horas de este viernes, autoridades de salud, gobierno y civiles se reunieron en el monumento a la antigua aduana de Nogales, Sonora y, en Arizona, los participantes se reunieron en las oficinas del Consulado General de México en Nogales, Arizona.

De dichos puntos se emprendió una caminata a la garita peatonal Morley, donde los participantes formaron un listón rosa en ambos lados de la frontera, en conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama.

De acuerdo con los organizadores de la marcha, el objetivo principal de las autoridades de ambos lados de la frontera fue hacer visible la unión de las ciudades hermanas contra el cáncer de mama, que a lo largo de la historia ha causado muertes en todo el planeta.

Además de lo anterior, dependencias como el Instituto Nogalense de las Mujeres (INM) exhortaron a la comunidad a acercarse a los distintos módulos de apoyo para las mujeres, donde podrán ser canalizadas con las instituciones de salud para prevenir o atender el cáncer de mama.