Capturan en Nogales a mujer por fraude con salón de fiestas, estafó a 33 personas

La Fiscalía estatal hizo un llamado a las personas que consideren haber sido víctimas de fraude por parte de esta persona.

NOGALES. — Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron una orden de aprehensión en la ciudad de Nogales, Sonora, en contra de Yubia Esmeralda “N”, de 37 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de fraude específico en perjuicio de 33 personas.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la detenida subarrendaba un salón de eventos denominado “Sunnyside” y cobraba pagos parciales o totales por servicios que posteriormente no cumplía, generando un perjuicio patrimonial estimado en cientos de miles de pesos.

La mujer fue puesta de inmediato a disposición de un Juez Oral para resolver su situación jurídica, mientras las autoridades mantienen la investigación abierta e invitan a otras posibles víctimas a presentar sus denuncias correspondientes.

El modo de operar y las afectaciones en el salón “Sunnyside”

Las indagatorias integradas en la carpeta de investigación por el Ministerio Público permitieron documentar las fechas, montos y circunstancias de cada una de las operaciones realizadas entre febrero y septiembre de 2026:

Subarrendamiento del inmueble: Yubia Esmeralda “N” rentaba la propiedad conocida como “Sunnyside” a su propietario legítimo para posteriormente ofrecerla a terceros sin garantía de cumplimiento.

Yubia Esmeralda “N” rentaba la propiedad conocida como “Sunnyside” a su propietario legítimo para posteriormente ofrecerla a terceros sin garantía de cumplimiento. Engaño y cobro de anticipos: La investigada hacía creer a los clientes que contrataban el espacio y diversos servicios complementarios para sus reuniones, recibiendo pagos parciales o liquidaciones totales.

La investigada hacía creer a los clientes que contrataban el espacio y diversos servicios complementarios para sus reuniones, recibiendo pagos parciales o liquidaciones totales. Incumplimiento de servicios: Una vez recibidos los recursos económicos, la imputada no prestaba los servicios acordados ni permitía el uso del inmueble para los eventos programados.

Una vez recibidos los recursos económicos, la imputada no prestaba los servicios acordados ni permitía el uso del inmueble para los eventos programados. Monto del daño patrimonial: Las denuncias acumuladas de las 33 personas afectadas respaldan pérdidas económicas conjuntas por cientos de miles de pesos.

Investigación ministerial y detención en Nogales

La acumulación de reportes presentados ante la representación social derivó en un operativo coordinado en el municipio fronterizo:

Recopilación de pruebas: La Fiscalía de Sonora reunió testimonios, recibos y registros de las transacciones bancarias o en efectivo efectuadas por cada una de las víctimas.

La Fiscalía de Sonora reunió testimonios, recibos y registros de las transacciones bancarias o en efectivo efectuadas por cada una de las víctimas. Solicitud de orden judicial: Con los elementos probatorios, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente.

Con los elementos probatorios, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente. Captura a cargo de la AMIC: Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal localizaron a la señalada en Nogales, logrando su detención y traslado ante el órgano jurisdiccional.

¿Qué recomendaciones da la FGJES y prevención al contratar eventos?

La Fiscalía estatal hizo un llamado a las personas que consideren haber sido víctimas de fraude por parte de esta persona o en relación con el establecimiento “Sunnyside” a acudir a sus oficinas para integrar su caso.

Asimismo, para proteger su economía al contratar servicios para fiestas o reuniones, se sugieren las siguientes medidas de verificación:

Confirmar la propiedad del inmueble: Verifique que la persona o empresa con la que realiza la transacción sea la dueña legal del local o cuente con un contrato que la autorice expresamente a subarrendar.

Verifique que la persona o empresa con la que realiza la transacción sea la dueña legal del local o cuente con un contrato que la autorice expresamente a subarrendar. Formalizar un contrato de servicios: Exija un contrato firmado que detalle la fecha reservada, el desglose exacto de los servicios incluidos, el monto total y las políticas de cancelación o reembolso.

Exija un contrato firmado que detalle la fecha reservada, el desglose exacto de los servicios incluidos, el monto total y las políticas de cancelación o reembolso. Guardar comprobantes de pago: Conserve todos los recibos, notas de remisión o fichas de transferencia bancaria, asegurándose de que incluyan el nombre completo y la firma de la persona que recibe el dinero.

¿Qué se sabe del caso de fraude en Nogales?