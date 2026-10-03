Hombre de entre 30 y 35 años muere tras agresión armada en la colonia Del Valle de Nogales; no hay detenidos

La agresión ocurrió alrededor de las 7:00 horas de este 3 de octubre. | Foto: Especial

La agresión ocurrió alrededor de las 7:00 horas en la calle Estado de Zacatecas; Cruz Roja confirmó que la víctima ya no tenía signos vitales.

NOGALES.- Un hombre de entre 30 y 35 años de edad falleció tras una agresión armada durante las primeras horas de este sábado en la colonia Del Valle en Nogales, Sonora; en el lugar se desplegó un operativo de seguridad y de momento no hay personas detenidas.

La activación del código rojo a las 7:00 horas

Aproximadamente a las 7:00 horas de este 3 de octubre, elementos de la policía municipal respondieron ante la activación del código rojo por el reporte de detenciones de arma de fuego en la zona este del municipio fronterizo, específicamente en la calle Estado de Zacatecas de la colonia Del Valle.

Los primeros reportes proporcionados por elementos de seguridad que atendieron el reporte señalan que la agresión armada habría ocurrido en el exterior de un domicilio ubicado en dicho sector, dejando a un hombre lesionado y tendido en el piso.

La confirmación de Cruz Roja y el acordonamiento

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes certificaron que la víctima de identidad aún desconocida, de entre 30 y 35 años de edad, ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron con el acordonamiento del área.

Hasta el momento se desconocen más detalles de la agresión, ya que no fue posible recabar de momento testimonios de posibles testigos que pudieran brindar mayores detalles de lo que sucedió.

La AMIC y Servicios Periciales se hacen cargo

Por su parte, los policías municipales dieron aviso de lo anterior al Centro de Atención Temprana, quienes enviaron a personal de Servicios Periciales y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), para que se hicieran cargo de las diligencias correspondientes.

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