Joven muere tras ser atacado a balazos cuando caminaba hacia su casa en el surponiente de Hermosillo

La agresión ocurrió en la colonia Urbi Villa del Prado; el reporte oficial señala que la víctima contaba con antecedentes por robo con violencia y lesiones

Un joven perdió la vida tras recibir impactos de arma de fuego al Surponiente de Hermosillo.

De acuerdo con reportes oficiales, los hechos ocurrieron alrededor de las 15:50 horas sobre la avenida Borja, entre las calles Isaba y Antequera, en la colonia Urbi Villa del Prado.

Según el reporte, el joven, identificado como Cristian Oswaldo “N”, caminaba desde un punto de venta de drogas hacia su casa cuando fue agredido con proyectiles de arma de fuego por otra persona, quien después huyó del lugar.

Al sitio acudieron autoridades para realizar las indagatorias correspondientes y llevar a cabo el retiro del cuerpo.

De acuerdo con el reporte oficial, el joven contaba con antecedentes en 2019 por robo con violencia a casa habitación y en 2020 por lesiones.

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