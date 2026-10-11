Tras la lluvia se aleja el calor en Hermosillo

Temperaturas máximas por debajo de los 35°C se mantendrán los próximos días

Lluvias aisladas, caída de granizo y una disminución en las temperaturas fueron los efectos indirectos que la tormenta tropical “Rachel” dejó en Hermosillo.

De acuerdo a información de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) los desprendimientos nubosos asociados con su acercamiento generaron chubascos en zonas del centro de Sonora, incluido Hermosillo.

La tarde del viernes y durante el día del sábado se registraron en la capital sonorense lluvias puntuales en algunas zonas de la ciudad, así como la caída de granizo en el Poniente y algunas inundaciones menores en vialidades.

MeteoAlert Hermosillo compartió que la mayor actividad se presentó hacia el Norponiente con 22 milímetros, el Sur con 3 milímetros y la zona Norte superó la cantidad de lluvia normal para un mes de octubre, que es de 18 milímetros.

A través de redes sociales señaló que el pronóstico es que los eventos de lluvia podrían extenderse durante octubre en gran parte del estado.

La CEPC informó que los efectos de Rachel continuarán en el estado este domingo,sobre todo en los municipios del Noroeste como San Luis Río Colorado, Sonoyta, Caborca y Puerto Peñasco, donde se esperan lluvias de alrededor de 30 milímetros, rachas de viento fuertes y aumento en el oleaje.

CONAGUA

ADIÓS A LOS 40°

Para este domingo se espera el ingreso de una masa de aire frío, lo que provocará una disminución en las temperaturas máximas más cercanas a los 30°, sobre todo a partir del martes.

Según el pronóstico de The Weather Channel para Hermosillo se esperan temperaturas máximas entre 32 y 34° al menos hasta el jueves.

Las mínimas dejarán amaneceres frescos, incluso con temperaturas por debajo de los 20° para los días martes y miércoles.