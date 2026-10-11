Destaca Durazo entrega de desayunos escolares a 195 mil estudiantes

Froylán Gámez destaca resultados del Gobierno de Alfonso Durazo en becas, hospitales, transporte y desarrollo social tras su Quinto Informe en Sonora. FOTO : ESPECIAL

En lo que va de su administración, este esfuerzo ha representado una inversión superior a mil 500 millones de pesos y la distribución diaria de más de 200 mil desayunos.

Con una estrategia que prioriza el bienestar y el desarrollo integral de la niñez sonorense, se fortalece la alimentación con la entrega de 195 mil desayunos escolares en los 72 municipios, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

En lo que va de su administración, este esfuerzo ha representado una inversión superior a mil 500 millones de pesos y la distribución diaria de más de 200 mil desayunos.

A través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sonora), durante 2026 se han invertido 334.8 millones de pesos para distribuir más de 12.8 millones de raciones del Programa de Alimentación Escolar, en beneficio de cerca de 195 mil estudiantes de preescolar, primariay secundaria.

Alfonso Durazo Montaño presentará el domingo su Quinto Informe de Gobierno. FOTO: BANCO DIGITAL GH

Del total de personas beneficiadas, el 6.28% pertenece a comunidades originarias, entre ellas guarijío, mayo, yaqui, seri, tohono o’odham y triqui.

En los últimos cinco años, el Programa de AlimentaciónEscolar ha aumentado su cobertura en un 45%, acompañado de acciones enfocadas en elevar la calidad de los alimentos y mejorar los procesos de preparación que se realizan en los centros escolares.