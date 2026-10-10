Reportan vecinos presencia de jauría de perros en Urbi Villa Campestre y Praga Residencial

Vecinos de Urbi Villa Campestre y Praga Residencial reportan la presencia de siete perros en la avenida Aurelio Ramos y solicitan la intervención de las autoridades ante incidentes con habitantes y repartidores.

Habitantes señalan incidentes con perros en la avenida Aurelio Ramos y solicitan atención de las autoridades; el Ayuntamiento turnó el reporte a Protección y Bienestar Animal

Vecinos de las colonias Urbi Villa Campestre y Praga Residencial reportan la presencia de una jauría de perros que ha mostrado conductas agresivas hacia habitantes, motociclistas y ciclistas que transitan por el sector.

Ivonne Armenta, trabajadora del fraccionamiento Praga Residencial, indicó que desde hace seis años, cuando comenzó a trabajar en la construcción de viviendas, ha visto a los mismos perros en la zona.

“Sí son bien bravos, siempre se les va encima a uno, salen a morder a todos, son de todos los tamaños”, dijo.

Ella evita caminar por ese lugar, comentó, ya que los animales se encuentran sobre la avenida Aurelio Ramos, entre las calles Baralla y Arzua, entre ambas colonias, y reaccionan de manera agresiva cuando alguien pasa cerca.

Una vecina del sector, quien prefirió omitir su nombre, consideró que los perros no son agresivos, sino que ladran por instinto a los motociclistas cuando están sueltos.

“Son perros callejeros pero no hacían daño, cuando ven a alguien extraño ladran”, explicó.

Una vecina de Urbi Villa Campestre suele darles comida, comentó, por lo que los animales permanecen en ese lugar.

Otro residente del sector, quien también solicitó el anonimato, detalló que actualmente son siete perros los que se encuentran sobre la avenida Aurelio Ramos, aunque anteriormente había más.

“Son rescatados de igual manera se les da comida ahí y no se van, también tiran la basura, una vecina que está embarazada la intentaron morder, mordieron a un niño, son agresivos”, precisó.

Los vecinos han reportado la situación a las autoridades, afirmó, pero hasta el momento no han obtenido una solución, además, la mujer que rescata a los animales ha amenazado a los residentes.

También relató que hace dos días los perros acorralaron y derribaron a un repartidor de comida que transitaba por el lugar pero el trabajador se encontraba estable después del incidente.

El Ayuntamiento de Hermosillo informó que el reporte fue turnado a Protección y Bienestar Animal para que personal de la dependencia acuda a la avenida.