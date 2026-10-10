¿Quieres conocer a las nuevas crías de antílope del Centro Ecológico de Sonora? Estos son los cuidados que debes tener al visitarlas

Las dos crías de antílope nilgai nacieron el 6 de octubre y permanecen bajo vigilancia veterinaria en el Centro Ecológico de Sonora. FOTO: ESPECIAL

Con los dos nacimientos, el hábitat reúne siete nilgai, una especie asiática que lleva 15 años en el Centro Ecológico.

HERMOSILLO, Sonora.- Las dos nuevas crías de antílope nilgai del Centro Ecológico de Sonora, nacidas el martes 6 de octubre, se encuentran en buen estado de salud y crecen con su madre bajo vigilancia veterinaria, informó Martín Alberto Arvizu Valenzuela, médico veterinario del recinto.

Su llegada permite a los visitantes conocer más sobre esta especie originaria de Asia, pero observar a los ejemplares requiere respetar algunas recomendaciones durante el recorrido. El especialista explicó cómo supervisan su crianza y qué deben evitar quienes se acerquen a su hábitat.

¿CÓMO CUIDAN A LAS NUEVAS CRÍAS DE ANTÍLOPE NILGAI?

Tras el nacimiento de las dos crías de antílope nilgai, los médicos veterinarios mantienen observación sobre su desarrollo para detectar cualquier anormalidad. Hasta el momento, no han confirmado si son machos o hembras.

“Hasta el momento no tenemos con certeza si son macho o hembra, lo que sí sabemos es que están muy bien de salud, lo que generalmente hacemos es observarlas que no tengan ningún tipo de anormalidad, en este caso todo sigue muy bien”, aseguró.

Arvizu Valenzuela precisó que se trata de una crianza natural. El personal observa a los ejemplares e interviene si se presenta alguna situación que requiera atención.

Cuando las crías cumplan un mes de edad, agregó, los médicos veterinarios comenzarán a aplicarles medidas de medicina preventiva.

El Centro Ecológico de Sonora informó del nacimiento de dos antílopes Nilghai bajo su cuidado. FOTO: ESPECIAL

¿QUÉ DEBES EVITAR AL VISITAR A LOS ANTÍLOPES NILGAI?

Para quienes deseen observar a los antílopes, el veterinario recomendó:

Guardar silencio cerca de su hábitat.

cerca de su hábitat. Evitar gritos y ruidos fuertes.

No arrojar objetos.

No ofrecer alimentos no autorizados.

El especialista recordó que todas las especies del Centro Ecológico de Sonora reciben una alimentación específica, por lo que los visitantes deben respetar las indicaciones del personal y no proporcionarles comida por cuenta propia.

LAS CRÍAS PERMANECERÁN CON SU MADRE Y LA MANADA

Actualmente, en el hábitat se encuentran tres machos, dos hembras y las dos nuevas crías, apuntó Arvizu Valenzuela.

Esta especie suele vivir en manadas, por lo que, conforme crezcan, las crías permanecerán con su madre y los demás ejemplares que habitan en el recinto.

El veterinario indicó que los nilgai tienen 15 años en el Centro Ecológico de Sonora. Además, en el área del Eco Safari hay ejemplares machos que los visitantes pueden observar durante el recorrido.

CARACTERÍSTICAS DEL ANTÍLOPE NILGAI

El nilgai es originario de Asia y pertenece a una de las especies de antílopes más grandes de ese continente, explicó el especialista.

Entre sus características destacan:

Vive en manadas.

Tiene una esperanza de vida de más de 10 años .

. El periodo de gestación de las hembras es de ocho meses .

. Suelen nacer entre una y dos crías por camada .

. Los machos adultos son de color gris, con tonalidades azuladas, y tienen cuernos.

Las hembras son de color café y no tienen cuernos.

La coloración y la presencia de cuernos son características que permiten distinguir a los ejemplares adultos, detalló.

HORARIO Y COSTO PARA PLANEAR TU VISITA

El Centro Ecológico de Sonora abre de miércoles a domingo, de 07:00 a 13:00 horas, con dos horas adicionales para concluir el recorrido después del cierre de taquilla. La entrada cuesta 75 pesos para adultos y 50 pesos para niñas y niños de 4 a 12 años.

Para conocer descuentos, promociones y las opciones del Eco Safari, consulta los horarios y costos completos del Centro Ecológico de Sonora. Antes de acudir, confirma el horario vigente en los canales oficiales.