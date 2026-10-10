José Alejandro Barnett Romero encabezará la Nación Comcáac durante tres años tras su nombramiento al frente del Comisariado de Bienes Comunales

José Alejandro Barnett Romero ocupará durante tres años la presidencia del Comisariado de Bienes Comunales de la Nación Comcáac. FOTO: CORTESÍA

El relevo concluye un interinato de casi dos años; preservar las costumbres y dar continuidad al trabajo comunitario figuran entre los retos señalados.

SONORA.- José Alejandro Barnett Romero fue nombrado presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la Nación Comcáac, cargo que ocupará durante tres años y que, dentro de la organización de la comunidad, también corresponde al de gobernador tradicional.

Barnett Romero sucede a Jesús Félix Segovia, quien cubrió un interinato de casi dos años. El representante saliente señaló que el relevo tendrá entre sus retos continuar con el legado de los ancestros y poner en manos del pueblo lo que le pertenece.

CÓMO SE RELACIONAN EL COMISARIADO Y EL GOBIERNO TRADICIONAL

Los gobiernos dentro de la comunidad Comcáac están relacionados con los órganos de representación del núcleo agrario de bienes comunales. Quien resulta ganador es designado gobernador tradicional durante ese periodo.

Según la Ley Agraria, en su artículo 99, el Comisariado de Bienes Comunales es el órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros, conforme al estatuto comunal y la costumbre.

CÓMO FUE LA ELECCIÓN EN LA NACIÓN COMCÁAC

Félix Segovia explicó que el nombramiento se realizó mediante un proceso democrático, con la presencia de la delegada de la Procuraduría Agraria y del coordinador de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Cedis).

Yo cubrí un interinato de casi dos años en el que tuve grandes desafíos de romper con viejas estructuras que impedían el progreso de nuestra nación, sentamos nuevas bases que nos permitirán desarrollar y potenciar directamente nuestras actividades económicas”, dijo.

TURISMO BIOCULTURAL, PESCA Y ACTIVIDAD CINEGÉTICA

Durante su periodo, destacó Félix Segovia, se buscó trabajar en tres ejes:

Turismo biocultural , con prioridad en la contratación directa de los touroperadores locales.

, con prioridad en la contratación directa de los touroperadores locales. Mejorar la eficiencia del sector pesquero .

. Articular la actividad cinegética.

El impulso al turismo biocultural y la difusión de la historia y las costumbres de la Nación Comcáac también formaron parte de un proyecto documental en el que participó Félix Segovia, anunciado en 2023.

PRESERVAR LAS COSTUMBRES PARA LAS SIGUIENTES GENERACIONES

El nuevo gobernador tradicional estará en el cargo durante tres años. Félix Segovia mencionó que uno de sus retos será continuar con el legado de los ancestros.

Barnett Romero expresó: