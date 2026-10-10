Inauguran primer Nacional Juvenil de Ultimate Frisbee en Hermosillo

Los equipos Tarkus de Toluca y Mapaches de Hermosillo se enfrentaron en la primera jornada.

La competencia se realizará hoy y mañana en el Estadio Miguel Castro Servín de la Unison

Con la presencia de seis equipos de categoría Sub-17 y cinco de Sub-20, el primer Campeonato Nacional Juvenil de Ultimate Frisbee fue inaugurado este sábado en el Estadio Miguel Castro Servín de la Universidad de Sonora.

Será en Hermosillo donde las acciones se desarrollarán hasta mañana domingo por la noche, bajo la organización de la Asociación Sonorense del Disco Volador (Asodiv) y con la participación de clubes locales como Mapaches del Desierto y Nacameri de Hermosillo.

Los conjuntos foráneos estarán representados por Turix de Mérida, Cookie Monster de Morelos, Olitas de Rosarito, Revolución de Tijuana, Marea Roja de Rosarito, Tarkus de Toluca y 2 de Octubre de Puebla.

“Este torneo organizado en Sonora ha sido un sueño desde el primer torneo nacional en el que uno de los clubes del estado pudo competir, hace cuatro años. Desde entonces varios discos han volado, muchos goles se han anotado, se han disfrutado triunfos y se han sufrido derrotas.

“Pero no se ha dejado de levantarse para seguir dando todo por este deporte y los jóvenes que forman parte de él, y sobre todo los que vienen”, mencionó Ray Muciño durante la ceremonia de inauguración.

La actividad continuará mañana desde las 13:00 horas en el mismo inmueble de la Unison, donde al final se reconocerán a los equipos campeones de cada una de las dos categorías mixtas.

Durante la ceremonia de inauguración tuvo lugar una representación de La Danza del Venado, por parte de alumnos de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora.