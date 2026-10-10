Hermosillo celebrará el Festival de Día de Muertos del 23 al 25 de octubre con altares, una ofrenda a Luis Aguilar y marcha de catrinas

El Centro Histórico de Hermosillo será sede del Festival Tradicional de Día de Muertos del 23 al 25 de octubre, con altares, talleres y actividades artísticas. FOTO: ESPECIAL

El Centro Histórico tendrá talleres para niños, presentaciones artísticas y un concurso que también incluirá categorías para mascotas.

HERMOSILLO, Sonora.- Con exposición de altares, talleres para niños y una ofrenda monumental dedicada al actor y cantante hermosillense Luis Aguilar, del 23 al 25 de octubre se llevará a cabo el Festival Tradicional de Día de Muertos en el Centro Histórico de Hermosillo.

Las actividades tendrán un horario general de 17:00 a 22:00 horas e incluirán presentaciones artísticas en el Callejón Velasco y la Marcha de las Catrinas, que recorrerá el trayecto entre la Plaza de los 100 años y Plaza Zaragoza el domingo 25 de octubre.

¿QUÉ ACTIVIDADES HABRÁ EN EL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS?

Marianna González, directora del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), detalló que con este festival el Ayuntamiento busca preservar las tradiciones mexicanas y exponer las expresiones alusivas al festejo en un espacio público como el Centro Histórico.

“Para el mexicano significa muchas cosas desde tiempos prehispánicos, la muerte ha significado parte de nuestras raíces, tradiciones, identidad y a lo largo de siglos y con la llegada de La Conquista los españoles la muerte se ha convertido en esta celebración”, explicó.

Durante los tres días, las familias podrán encontrar:

Talleres para niños .

. Exposición de altares de muertos elaborados por dependencias municipales.

Marcha y concurso de catrinas.

Presentaciones artísticas en el Callejón Velasco.

Exhibición del tapanco yaqui.

Venta de diversos productos.

El programa de la octava edición puede consultarse, según el Instituto Municipal de Cultura y Arte, en su sitio oficial.

¿DÓNDE ESTARÁN LOS ALTARES A LUIS AGUILAR Y SILVIA PINAL?

El 23 de octubre, en el Callejón Velasco, se tendrá una ofrenda monumental dedicada a Luis Aguilar, actor y cantante originario de Hermosillo.

Además, en el kiosco de Plaza Zaragoza se instalará un altar de muertos dedicado a Silvia Pinal.

En esa misma plaza estarán la exposición de altares de instituciones y dependencias municipales y la exhibición del tapanco yaqui.

MARCHA DE LAS CATRINAS: HORARIOS Y RECORRIDO EN HERMOSILLO

La Marcha de las Catrinas será el 25 de octubre. El registro comenzará a las 17:00 horas en la Plaza de los 100 años y el recorrido iniciará a las 18:30 horas, con destino a Plaza Zaragoza.

A las 19:30 horas se realizará la premiación del concurso, que entregará premios en efectivo a los primeros lugares y contará con categorías que también incluirán a las mascotas.

Al terminar la premiación habrá un concierto de Buena vibra social sound.

Las bases para participar están disponibles en la convocatoria de la Marcha de las Catrinas 2026, publicada por el IMCA.

COMERCIANTES PODRÁN SOLICITAR UNO DE LOS 30 ESPACIOS

Durante el festival habrá venta de diversos productos, por lo que la Dirección de Inspección y Vigilancia invitó a los comerciantes interesados a acercarse para solicitar el permiso correspondiente.

Lisseth López Godínez detalló que se contemplan 30 espacios comerciales y que el permiso para los tres días tiene un costo de 17 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), correspondientes a mil 994 pesos, de acuerdo con la información proporcionada por la funcionaria.

El trámite puede realizarse en las oficinas de la dependencia.

FECHAS Y LUGARES PARA ORGANIZAR LA VISITA