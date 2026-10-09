Reportan menos delitos y más detenciones en la zona del Cárcamo H Cerro Colorado de Hermosillo, donde hay actividades deportivas y culturales

Cárcamo H Cerro Colorado en Hermosillo cumple un mes y autoridades reportan menos delitos en su zona de influencia FOTO: ESPECIAL

La Policía Municipal registra una disminución de incidentes en un radio de cinco kilómetros, mientras el complejo ofrece opciones de convivencia los fines de semana.

HERMOSILLO, Sonora.- La incidencia delictiva en la zona de influencia del Cárcamo H Cerro Colorado, al norponiente de Hermosillo, disminuyó 13.4%, al pasar de 142 a 123 eventos, de acuerdo con datos de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal difundidos a un mes de la inauguración del complejo.

En ese mismo balance, la corporación reportó que la tasa de detención aumentó de 50% a 68.3%. El espacio, inaugurado por el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, también recibe actividades deportivas y culturales los fines de semana para las familias del sector.

QUÉ CAMBIÓ EN LA SEGURIDAD DE LA ZONA DEL CÁRCAMO H

Los indicadores proporcionados por la Policía Municipal corresponden a un radio de influencia de cinco kilómetros alrededor del complejo Cerro Colorado.

El reporte presenta los siguientes resultados:

Incidencia delictiva general: pasó de 142 a 123 eventos, una disminución de 13.4%.

pasó de 142 a 123 eventos, una disminución de 13.4%. Tasa de detención: aumentó de 50% a 68.3%.

aumentó de 50% a 68.3%. Delitos patrimoniales: registraron una reducción de 46%, según el desglose difundido.

La tasa de detención reportada equivale a que casi siete de cada diez incidencias delictivas terminan con una persona detenida.

Estas cifras describen el cambio registrado en el área evaluada. Sin embargo, la información proporcionada no precisa las fechas de los periodos comparados ni permite establecer, por sí sola, que la apertura del complejo haya causado la disminución de delitos.

Como antecedente, durante la inauguración se anunciaron drones permanentes, vigilancia por tierra y aire y un centro de respuesta inmediata.

QUÉ ACTIVIDADES HAY PARA LAS FAMILIAS EN CERRO COLORADO

El Gobierno de Hermosillo realiza actividades de Parque al Arte, programa del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), con opciones de danza, música y otras presentaciones culturales durante los fines de semana.

El complejo también recibe encuentros de ligas locales de beisbol y futbol. Entre las actividades realizadas se encuentra una capacitación de arbitraje impartida por el árbitro internacional César Arturo Ramos.

La programación cultural y deportiva forma parte de las opciones de convivencia que ofrece el espacio a los habitantes del norponiente de la ciudad.

QUÉ INSTALACIONES TIENE EL CÁRCAMO H CERRO COLORADO

El complejo deportivo y recreativo cuenta con instalaciones para distintas disciplinas y actividades culturales:

Tres campos de beisbol.

Cuatro canchas de futbol.

Cuatro canchas de basquetbol.

Skatepark.

Ágora o teatro al aire libre.

Sanitarios.

Estacionamiento con 156 cajones.

Estos espacios permiten desarrollar encuentros deportivos, presentaciones y actividades de convivencia familiar en el sector Cerro Colorado.