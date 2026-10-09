Nacen dos crías de antílope Nilghai en el Centro Ecológico de Sonora y sus primeros días transcurren bajo cuidados especializados

El Centro Ecológico de Sonora informó del nacimiento de dos antílopes Nilghai bajo su cuidado. FOTO: ESPECIAL

El recinto de Hermosillo informó que la atención a los ejemplares forma parte de sus acciones de conservación y educación ambiental.

HERMOSILLO, Sonora.- Dos crías de antílope Nilghai nacieron en el Centro Ecológico de Sonora y permanecen bajo supervisión especializada para favorecer su desarrollo, de acuerdo con la información difundida por el recinto en redes sociales.

El anuncio destaca los cuidados que reciben los nuevos ejemplares y los vincula con las acciones de conservación y educación ambiental de la institución. Se trata de una especie originaria de Asia, por lo que su nacimiento también ofrece una oportunidad para conocer más sobre la fauna bajo resguardo del centro.

¿QUÉ CUIDADOS RECIBEN LAS CRÍAS DE ANTÍLOPE NILGHAI?

Según la publicación del Centro Ecológico de Sonora, las dos crías reciben cuidados y atención especializada para favorecer su desarrollo.

El aviso no detalla los procedimientos de atención ni precisa la fecha del nacimiento, el sexo o los nombres de los ejemplares.

La institución señaló que el cuidado de las crías forma parte de sus actividades de protección de la biodiversidad y educación ambiental.

¿QUÉ ES EL ANTÍLOPE NILGHAI?

El Nilghai, también conocido como nilgai, tiene como nombre científico Boselaphus tragocamelus. Es el antílope más grande de Asia, según la ficha del Zoológico y Jardín Botánico de Karachi.

Esta especie habita en regiones de India, Pakistán y Nepal. Entre sus características se encuentran:

Alimentación herbívora: consume pastos, hojas y brotes.

consume pastos, hojas y brotes. Hábitat: se encuentra en pastizales, matorrales y bosques abiertos.

se encuentra en pastizales, matorrales y bosques abiertos. Diferencias entre machos y hembras: los machos suelen ser más grandes y tienen cuernos cortos.

OTROS NACIMIENTOS EN EL CENTRO ECOLÓGICO DE SONORA

El nacimiento de los antílopes se suma a otros registrados en el recinto. En mayo de 2026, la puma Bacanora tuvo tres crías, dos machos y una hembra.

En esa ocasión, personal especializado mantuvo bajo observación y cuidado a la madre y sus cachorros para favorecer su bienestar y desarrollo.

¿LOS VISITANTES PUEDEN CONOCER A LAS CRÍAS?

El comunicado invita a la población a visitar el Centro Ecológico de Sonora, pero no precisa si las dos crías ya pueden observarse durante el recorrido.

Para conocer las condiciones de visita y los avisos sobre los ejemplares, se puede consultar la página oficial del recinto.

VISITA EL CENTRO ECOLÓGICO DE SONORA

El Centro Ecológico de Sonora invitó a las familias a recorrer sus instalaciones y conocer más sobre la naturaleza, tras anunciar el nacimiento de las dos crías de antílope Nilghai.

Estos son los horarios y costos:

Recorrido tradicional: miércoles a domingo, de 7:00 a 13:00 horas, con dos horas para concluir después del cierre de taquilla.

miércoles a domingo, de 7:00 a 13:00 horas, con dos horas para concluir después del cierre de taquilla. Adultos: 75 pesos.

75 pesos. Niños de 4 a 12 años: 50 pesos.

50 pesos. Estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad: 50 pesos, con la credencial correspondiente.

50 pesos, con la credencial correspondiente. Menores de 4 años: entrada gratuita.

entrada gratuita. Paquete familiar: 250 pesos para dos adultos y cuatro niños de 4 a 12 años.

Por el convenio SIPINNA–CEDES, dos niños de 4 a 12 años entran gratis por cada adulto que pague su boleto.

El Ecosafari tiene un horario anunciado de miércoles a domingo, de 8:00 a 14:00 horas, con un costo de 25 pesos para adultos y 15 pesos para niños. La venta de boletos puede variar según la afluencia.

El recinto se encuentra en la carretera a Guaymas, kilómetro 2.5, en Hermosillo, según CEDES. Los boletos pueden adquirirse en el portal oficial.

Antes de acudir, conviene confirmar el horario de temporada en los canales oficiales.