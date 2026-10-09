Aeropuerto de Hermosillo alcanza el segundo mayor crecimiento de pasajeros internacionales del GAP y supera a Guadalajara y La Paz

El tráfico internacional del Aeropuerto de Hermosillo aumentó 8.6% en los primeros nueve meses de 2026. FOTO: BANCO DIGITAL

La terminal acumula 5 mil 100 pasajeros internacionales más que en el mismo periodo de 2025.

HERMOSILLO, Sonora.- El Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García de Hermosillo registró en septiembre el segundo mayor crecimiento porcentual de pasajeros internacionales entre las terminales del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), únicamente detrás de Los Mochis.

La terminal de la capital sonorense reportó un incremento de 10.1% frente a septiembre de 2025, al contabilizar 6 mil 600 pasajeros internacionales. De enero a septiembre de 2026, el movimiento en este segmento sumó 64 mil 400 pasajeros, es decir, 5 mil 100 más que en el mismo periodo del año anterior, según el reporte preliminar de tráfico de pasajeros del GAP.

HERMOSILLO SUPERA A GUADALAJARA Y LA PAZ EN CRECIMIENTO INTERNACIONAL

De acuerdo con las cifras del grupo aeroportuario, Los Mochis encabezó el aumento porcentual de pasajeros internacionales durante septiembre, con 19.3%.

Hermosillo ocupó el segundo lugar, por encima de Guadalajara y La Paz. Los aeropuertos mencionados en el reporte original presentaron los siguientes incrementos frente al mismo mes de 2025:

Los Mochis: 19.3%.

19.3%. Hermosillo: 10.1%.

10.1%. Guadalajara: 10%.

10%. La Paz: 9.9%.

9.9%. Guanajuato: 4.1%.

4.1%. Mexicali: 2.6%.

Esta posición corresponde al porcentaje de crecimiento mensual, no al volumen total de pasajeros internacionales que recibió cada aeropuerto.

PASAJEROS INTERNACIONALES AUMENTAN FRENTE A 2025

En septiembre, el Aeropuerto de Hermosillo contabilizó 6 mil 600 pasajeros internacionales, mientras que en el mismo mes de 2025 fueron 6 mil.

El aumento también se observa en el acumulado de los primeros nueve meses del año:

Enero a septiembre de 2025: 59 mil 300 pasajeros internacionales.

59 mil 300 pasajeros internacionales. Enero a septiembre de 2026: 64 mil 400.

64 mil 400. Diferencia: 5 mil 100 pasajeros más.

5 mil 100 pasajeros más. Crecimiento acumulado: 8.6%.

Las cifras corresponden al tráfico de pasajeros reportado por GAP y no a la venta de boletos o a la cantidad de vuelos operados.

EL CRECIMIENTO INTERNACIONAL TIENE ANTECEDENTES EN EL AÑO

El resultado de septiembre actualiza la tendencia que ya presentaba la terminal. Entre enero y julio, el aeropuerto había acumulado 50 mil 900 pasajeros internacionales, con un crecimiento de 8.4% frente al mismo periodo de 2025.

Con el corte a septiembre, el incremento acumulado se ubicó en 8.6%. Este resultado y el segundo lugar mensual corresponden a periodos de comparación distintos: el primero abarca nueve meses y el segundo compara únicamente septiembre de ambos años.