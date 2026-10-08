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Muere bebé de seis meses en Hospital CIMA tras emergencia en una guardería de Hermosillo; Fiscalía mantiene investigación en curso

Personal de la estancia en la colonia Centenario y paramédicos de Cruz Roja realizaron maniobras de reanimación antes de su ingreso a urgencias.

Muere bebé de seis meses en Hospital CIMA tras emergencia en una guardería de Hermosillo; Fiscalía mantiene investigación en curso

La pequeña fue trasladada desde una guardería de la colonia Centenario para recibir atención médica especializada. FOTO: ESPECIAL

HERMOSILLO, Sonora.- Una bebé de seis meses murió ayer por la tarde mientras recibía atención médica en el área de urgencias del Hospital CIMA, luego de ser trasladada desde una guardería ubicada en la colonia Centenario, donde se reportó que parecía no respirar.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora señaló que se trata de una investigación en curso y que no puede brindar información sobre el caso.

REPORTAN EMERGENCIA EN GUARDERÍA DE LA COLONIA CENTENARIO

Alrededor de las 15:00 horas, se realizó una llamada al número de emergencias 9-1-1 para solicitar atención para la pequeña. El personal de la guardería inició maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

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Paramédicos de Cruz Roja llegaron al lugar, realizaron labores de reanimación y trasladaron a la bebé al hospital más cercano para que recibiera atención médica especializada.

LA BEBÉ RECIBIÓ ATENCIÓN EN URGENCIAS DEL HOSPITAL CIMA

La pequeña fue atendida en el área de urgencias del Hospital CIMA, donde, a pesar de los esfuerzos por salvarla, falleció.

La información proporcionada no precisa la causa de muerte.

FISCALÍA DE SONORA MANTIENE INVESTIGACIÓN EN CURSO

La Fiscalía estatal indicó que la investigación continúa y que no puede brindar información. Por el momento, no se han detallado las circunstancias que originaron la emergencia.

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