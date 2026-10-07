Mientras continúa la recuperación tras el huracán Polo en Sonora, brigadas actualizan el censo de daños en viviendas para determinar las necesidades prioritarias de las familias damnificadas

Brigadas recorren comunidades afectadas por Polo para evaluar daños en viviendas y actualizar los censos de las familias damnificadas. FOTO: ESPECIAL

La atención incluye la rehabilitación de caminos, puentes y redes de agua y drenaje, mientras el Gobierno mantiene su presencia en las zonas afectadas.

HERMOSILLO, Sonora.- Tras el paso del huracán “Polo”, brigadas recorren las comunidades afectadas de Sonora para evaluar daños en viviendas, actualizar los censos y determinar las necesidades prioritarias de las familias, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario señaló que las labores de recuperación están enfocadas en concluir el levantamiento de información, atender a quienes aún requieren apoyo y restablecer caminos y servicios básicos. El Gobierno mantendrá su presencia en las zonas impactadas hasta que las comunidades recuperen la normalidad.

¿PARA QUÉ SE ACTUALIZA EL CENSO DE DAÑOS EN VIVIENDAS?

Para avanzar en la etapa de recuperación, se desplegaron brigadas integradas por 114 personas y 38 vehículos, que recorren las comunidades para evaluar las afectaciones en los hogares y conocer las necesidades de sus habitantes.

Durazo detalló que concluir el censo de daños permitirá dar seguimiento a las familias que aún requieren atención, junto con los trabajos para recuperar infraestructura y servicios.

Como parte de estas acciones, en Navojoa se realizó un censo de 514 familias en cinco comunidades para documentar las afectaciones en viviendas y analizar posibles apoyos de reparación o reconstrucción.

¿EN QUÉ MUNICIPIOS SE CONCENTRAN LAS LABORES TRAS POLO?

Los trabajos se han concentrado en los siguientes municipios, entre otros:

Empalme.

Huatabampo.

Navojoa.

Cajeme.

Guaymas.

Etchojoa.

Álamos.

Benito Juárez.

Bácum.

Quiriego.

Suaqui Grande.

San Ignacio Río Muerto.

Una vez que “Polo” pasó por la entidad, el Ejecutivo instruyó mantener la presencia permanente del Gobierno en territorio, especialmente en las comunidades al sur del estado que registraron inundaciones y diversos daños.

¿QUÉ CAMINOS Y SERVICIOS SE BUSCA RESTABLECER?

De manera paralela a los recorridos para evaluar viviendas, el Gobierno de Sonora realiza trabajos para recuperar la conectividad y los servicios básicos mediante la rehabilitación de:

Vialidades y caminos rurales.

Puentes y vados.

Redes de agua potable.

Drenaje y alcantarillado.

Las acciones incluyen habilitar accesos, retirar escombros, realizar bombeos y desazolves, así como rehabilitar caminos.

La recuperación de las vías de comunicación forma parte del seguimiento a las afectaciones en carreteras, puentes y caminos rurales que dejó Polo en Sonora.

¿QUÉ APOYOS SE HAN DISTRIBUIDO A LAS FAMILIAS?

Como parte de la atención a la población afectada, se han entregado:

Más de 30 mil apoyos alimentarios.

2 mil 450 colchonetas.

900 kits de higiene.

600 kits de limpieza.

100 cobijas.

Mil 800 unidades de agua.

Además, se han distribuido láminas destinadas principalmente a Navojoa y Etchojoa.

El gobernador señaló que el objetivo es destinar el esfuerzo y los recursos necesarios para atender a las familias y recuperar a las comunidades.

Los recorridos permiten documentar las afectaciones en los hogares y dar seguimiento a las necesidades de sus habitantes. FOTO: ESPECIAL

DURAZO MANTENDRÁ LA ATENCIÓN EN LAS COMUNIDADES AFECTADAS

Durazo destacó que las visitas a las zonas impactadas permiten conocer directamente las condiciones en las que se encuentran sus habitantes.

No hay nada que te sensibilice más como funcionario, como servidor público, como empleado público que ir y ver a la gente en las condiciones en las que se encuentran.

“Eso sirve mucho y no hay manera de ser ajeno al sentir de su tragedia, no hay forma de eludir el impacto emocional y eso, la verdad, ayuda porque compromete de una manera más profunda al Gobierno para dar una mejor respuesta”, expresó.

El mandatario informó que se mantiene un despliegue de más de 6 mil 500 elementos de instituciones de los tres niveles de Gobierno.

Durante la fase de reacción participaron 6 mil 592 personas, 984 vehículos y 171 equipos de maquinaria para atender emergencias y realizar trabajos en las zonas afectadas.

Antes de la llegada del huracán, el Comité de Operaciones de Emergencia coordinó evacuaciones preventivas, reforzamiento de bordos, limpieza de canales y distribución estratégica de maquinaria pesada, además de la preparación de alrededor de 144 refugios temporales.

Durazo reiteró que la prioridad es atender primero a las personas y mantener el acompañamiento a las comunidades durante el proceso de recuperación.