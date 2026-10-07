Comunidad Ciega y de Baja Visión invita a participar en la quinta Caminata a Ciegas en Hermosillo

Gabriela Quintero invitó a la población de Hermosillo a participar en la quinta Caminata a Ciegas, actividad que busca visibilizar las necesidades de las personas ciegas y de baja visión.

La actividad se realizará el 18 de octubre en el marco del Día Internacional del Bastón Blanco y busca promover la inclusión y visibilizar las necesidades de las personas ciegas y de baja visión

La Comunidad Ciega y de Baja Visión en Hermosillo invita a la población a participar en la quinta edición de la Caminata a Ciegas, que se realizará el próximo 18 de octubre, en el marco del Día Internacional del Bastón Blanco.

Gabriela Quintero, representante de la agrupación, explicó que esta actividad busca crear conciencia en la población sobre las dificultades que atraviesan las personas de esta comunidad en la ciudad, y así llamar a crear espacios inclusivos en todos los contextos sociales.

“Esto sirve para conmemorar, visibilizar y alzar la voz por nuestra causa. Quien desee participar puede hacerlo caminando simplemente, o realizar el ejercicio a ciegas; vamos a llevar antifaces y habrá equipo de voluntarios que nos van a apoyar, para que los asistentes que deseen vivir esta experiencia lo puedan hacer de manera más segura”, invitó Quintero.

La caminata va a iniciar a las 17:00 horas, en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora, para partir por todo el bulevar Rosales, hasta la Plaza Zaragoza.

Quintero señaló que en cinco años que se ha realizado este ejercicio en la ciudad, los cambios a favor de esta comunidad han sido constantes, pero falta mucho trabajo para hablar de una inclusión real, y por ello es importante seguir visibilizando la causa.

“Sí hay una mayor apertura en el tema de la educación inclusiva, han aumentado los padrones de estudiantes con discapacidad visual en todos los niveles, y eso es un gran logro; en temas de infraestructura es donde estamos más atrasados, pero ahí vamos.

“Antes de estos cinco años las guías podotáctiles prácticamente eran inexistentes, y ahora, aunque son muy pocas, ya las contemplan a la hora de construir, cosas que también nos favorecen a nosotros”, afirmó.

Gabriela resaltó que también hay más contratación de personal con discapacidad, lo cual es algo muy importante, ya que impacta directamente en la calidad de vida de las personas ciegas o de baja visión y sus familias.

“Hay cosas muy positivas, pero sigue mucho por hacer, muchos pendientes, entre ellos reforzar los censos, que es algo que desde un inicio hemos venido solicitando, el saber cuántos somos, cuántas personas ciegas y de baja visión hay; mayor prevención en los casos de acoso y discriminación en ambientes escolares y otros contextos sociales”, argumentó.

Parte de este trabajo, dijo, se logra con la concientización, por eso reiteró la invitación a acompañarlos el domingo de la próxima semana, con ropa y calzado cómodos, botella de agua y, sobre todo, respeto por la causa.