Astiazarán busca fortalecer la alianza con Amcham para atraer inversiones a Hermosillo y aprovechar la conexión económica entre Sonora y Arizona

Durante su intervención ante empresarios, Astiazarán planteó fortalecer la colaboración económica entre Sonora y Arizona. FOTOS: ESPECIAL

El organismo empresarial destacó el papel de la capital sonorense como enlace con Baja California, Arizona y California.

HERMOSILLO, Sonora.- Fortalecer la colaboración con American Chamber México (Amcham) para atraer inversiones binacionales e impulsar proyectos en la región Sonora-Arizona fue uno de los objetivos que planteó el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez durante el Evento Anual de Socios Noroeste 2026 del organismo empresarial.

Ante la comunidad empresarial, el presidente municipal destacó la ubicación, la seguridad y el talento de Hermosillo como condiciones para aprovechar la relocalización de empresas. Por su parte, Oscar del Cueto, presidente de Amcham, reconoció la posición de la ciudad como enlace entre Sonora, Baja California, Arizona y California.

HERMOSILLO BUSCA COLABORACIÓN CON AMCHAM PARA ATRAER INVERSIONES

Astiazarán participó como invitado en el encuentro, acompañado por Oscar Gastélum, director de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico.

En su intervención, planteó fortalecer la colaboración con Amcham para promover proyectos compartidos entre México y EUA, con énfasis en el desarrollo económico de la región Sonora-Arizona.

Creo que nadie como la Amcham para convertirse en nuestra aliada y poder impulsar los proyectos que juntos debemos de promover para ambas ciudades, para ambos estados y, por supuesto, ambos países”, expresó el presidente municipal.

El alcalde reconoció la participación de Oscar del Cueto; Benjamín Suárez, director del Capítulo Noroeste de Amcham; Pedro Casas Alatriste, vicepresidente ejecutivo y CEO del organismo, y Leticia Murray, presidenta de AstraZeneca México, en la alianza binacional.

Antonio Astiazarán participó como invitado en el Evento Anual de Socios Noroeste 2026 de Amcham. FOTO: ESPECIAL





AMCHAM DESTACA LA CONEXIÓN ECONÓMICA DE HERMOSILLO

Oscar del Cueto destacó el crecimiento del Capítulo Noroeste y señaló que Hermosillo ocupa una posición estratégica dentro de los corredores económicos de Norteamérica.

Hermosillo ocupa una posición estratégica entre algunos de los corredores económicos más importantes de Norteamérica. Desde aquí conectamos Sonora con Baja California, Arizona, California… y con una red empresarial que trasciende fronteras”, señaló Oscar del Cueto.

La conexión con estas regiones fue uno de los puntos abordados durante el encuentro para promover la atracción de inversiones binacionales y la colaboración empresarial.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SEMICONDUCTORES EN LA AGENDA MUNICIPAL

Durante su mensaje, Astiazarán también destacó la creación del primer fondo municipal público-privado para el desarrollo de innovación, enfocado en fortalecer sectores como la inteligencia artificial y los semiconductores.

Como antecedente, el fondo de innovación de Hermosillo contempla una inversión inicial de 8 millones de pesos, integrada por aportaciones del Gobierno municipal y del sector privado, para apoyar ideas y proyectos, particularmente aquellos surgidos de universidades.

En el encuentro con Amcham, el alcalde retomó esta iniciativa como parte de la agenda con la que busca impulsar el desarrollo económico y la atracción de inversiones a la capital sonorense.