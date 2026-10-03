Comedor Vida Plena Corazón Contento pide donativos para alimentar a más de 100 personas diariamente en Hermosillo

El comedor Vida Plena Corazón Contento solicita donativos para mantener la atención alimentaria a migrantes y .personas en situación de calle. Foto: Cortesía de Vida Plena Corazón Contento

El albergue necesita alimentos, artículos de higiene y productos de limpieza para atender a 33 migrantes hospedados y a decenas de personas en situación de calle.

Para brindar alimentos a más de 100 personas diariamente, así como mantener limpias las áreas y apoyar con artículos de higiene personal a los migrantes, el comedor Vida Plena Corazón Contento requiere donativos de despensas y productos de limpieza, informó su asistente administrativo.

Ileana Cristina Soto Esquivel comentó que el albergue brinda alimentos a personas en situación de calle, así como a migrantes que fueron deportados o que buscan una nueva oportunidad en otra parte.

“Tenemos familias migrantes, gente que llega también a hospitales de familiares y personas que están internadas, entonces, nuestro día a día son los alimentos, lo que más requerimos es la comida”, explicó.

Al mes, detalló, manejan un promedio de mil 800 platos servidos y llegan a brindar platillos como pollo, espagueti y ensalada, entre otros.

Actualmente tienen hospedados a 33 migrantes, dijo, entre ellos personas de Honduras y Guatemala, así como mexicanos de otros estados o que son enviados directamente al albergue por la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Agregó que alrededor de 80 personas en situación de calle acuden diariamente al comedor, aunque solamente llegan para recibir alimentos.

Señaló que durante este año ha aumentado la llegada de personas deportadas al albergue en comparación con el año pasado, con un incremento del 15%.

Para poder atender a las personas, dijo, solicitan donativos de productos de despensa como arroz, frijol, lentejas, alimentos enlatados, tortillas, atún y sardinas, así como artículos de higiene y limpieza, entre ellos jabón, champú y jabón para trastes.

Quienes deseen donar cualquiera de los productos mencionados pueden comunicarse con Ileana por Whatsapp al 662-148-9357.

El albergue se encuentra ubicado en la calle Cerro de Oro, entre las calles Pilares y 7 de Noviembre, en la colonia San Luis, y recibe donativos de 8:00 a 19:00 horas.