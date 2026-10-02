Rodadas de ciclistas aumentan con la baja de temperatura

Autoridades de Tránsito llamaron a los ciclistas a solicitar el apoyo de una patrulla para que los escolte en sus rodadas. FOTO: BANCO DIGITAL

Con el descenso de las temperaturas en Hermosillo, las rodadas ciclistas comienzan a ser más recurrentes.

Con el descenso de las temperaturas en Hermosillo, las rodadas ciclistas comienzan a incrementarse en las calles de la ciudad, debido a que septiembre marca el inicio de la temporada favorable para esta actividad.

Sebastián Gaxiola Gómez, presidente del Comité de Ciclismo Urbano de Hermosillo y Cultura Bike, señaló que la temporada se extiende aproximadamente hasta marzo o abril, periodo en el que también aumentan las competencias y rodadas familiares.

“Desde mediados de septiembre en adelante hasta por allá por marzo o abril es la temporada buena del ciclismo”, comentó.

Noviembre contempla una amplia agenda de actividades ciclistas, aseguró, sobre todo en las noches, que es cuando más se acostumbra por parte de los colectivos.

¿Qué medidas de seguridad deben tomar en las rodadas de ciclistas?

Sobre las medidas de seguridad, explicó que los ciclistas deben utilizar casco, luces blanca delantera y roja trasera, además de ropa reflejante o vistosa.

También deben circular en el mismo sentido del tránsito, respetar las señales y mantener una ruta previamente definida cuando participen en rodadas colectivas.

Recomendó que los grupos cuenten con una brigada encargada de orientar al pelotón de ciclistas y, de ser posible, un vehículo o personas que resguarden la parte posterior.

Señaló que no se requieren permisos del Departamento de Tránsito para realizar rodadas, aunque existen protocolos propuestos por colectivos ciclistas para mejorar su organización y seguridad.

Respecto a los automovilistas, pidió respetar a quienes circulan en bicicleta y mantener una distancia adecuada al rebasarlos.

“Yo tengo derecho a usar todo el carril. Cuando no hay ciclovía, puedo usar todo el carril de extrema derecha”, explicó.

La seguridad vial es responsabilidad de todos los usuarios, destacó, y consideró fundamental reducir la velocidad al aproximarse a ciclistas o peatones.