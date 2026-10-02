Perche Fest 2026 llega a Plaza Zaragoza este domingo con burros percherones, música y un concurso para demostrar cuánto conoces de Hermosillo

El Perche Fest 2026 y el primer aniversario de Radio La H 89.3 FM reunirán burros percherones, música en vivo y actividades familiares este domingo 4 de octubre en el Centro Histórico de Hermosillo, con entrada libre.

Más de 25 negocios participarán este 4 de octubre, con entrada libre, premios de hasta 10 mil pesos y música por el primer aniversario de Radio La H 89.3 FM.

HERMOSILLO, Sonora.- Más de 25 negocios de burros percherones, una exhibición de un perche de 15 metros y un concurso con premios de hasta 10 mil pesos formarán parte del Perche Fest 2026, que se realizará este domingo 4 de octubre en Plaza Zaragoza, con entrada libre.

Según la programación difundida por Víactiva, el festival gastronómico comenzará a las 6:00 de la tarde. Además, el anuncio del primer aniversario de Radio La H 89.3 FM contempla música desde las 5:00 de la tarde, mientras que la dinámica “100 de la H dijeron” está programada para las 6:30.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL PERCHE FEST 2026?

El encuentro se realizará en el marco de Víactiva y reunirá opciones de comida, música y dinámicas para las familias.

Estos son los datos para organizar la visita:

Fecha: domingo 4 de octubre de 2026.

domingo 4 de octubre de 2026. Lugar del festival: Plaza Zaragoza, en Hermosillo.

Plaza Zaragoza, en Hermosillo. Inicio del Perche Fest: 6:00 de la tarde.

6:00 de la tarde. Entrada: libre.

libre. Música por el aniversario de Radio La H: desde las 5:00 de la tarde; la invitación del alcalde señala el bulevar Hidalgo.

desde las 5:00 de la tarde; la invitación del alcalde señala el bulevar Hidalgo. Concurso “100 de la H dijeron”: a partir de las 6:30 de la tarde.

La publicidad de los negocios participantes especifica que el consumo se paga directamente en cada establecimiento.

MÁS DE 25 NEGOCIOS Y UN PERCHE DE 15 METROS

Se anuncia la participación de más de 25 negocios, con distintas opciones de burros percherones y una competencia por el reconocimiento al mejor perche de la H.

También se contempla una exhibición especial denominada “El Perche Más Grande de la H”, de 15 metros y 15 kilos en colaboración con la Universidad del Valle de México (UVM).

El festival da continuidad a los encuentros de negocios de burros percherones realizados en ediciones anteriores.

“100 DE LA H DIJERON” TENDRÁ PREMIOS DE HASTA 10 MIL PESOS

Quienes conozcan sobre la cultura y el turismo de Hermosillo podrán participar en “100 de la H dijeron”, una dinámica anunciada para las 6:30 de la tarde en Plaza Zaragoza.

Los premios publicados son:

Primer lugar: 10 mil pesos.

10 mil pesos. Segundo lugar: 4 mil pesos.

4 mil pesos. Tercer lugar: cortesías en Los González Percherones.

Los registros se realizarán durante el evento.

MÚSICA EN VIVO POR EL ANIVERSARIO DE RADIO LA H

Como parte de las actividades del Perche Fest 2026, también se celebrará el primer aniversario de Radio La H 89.3 FM, según la invitación del alcalde Antonio Astiazarán, quien convocó a asistir este domingo 4 de octubre al bulevar Hidalgo desde las 5:00 de la tarde.

El primer aniversario de la Radio La H contará con las presentaciones de:

Expresso Musical.

Los Brujos.

Grupo Musical Santa Cecilia.

Los Trikomeños.

Las presentaciones musicales están anunciadas a partir de las 5:00 de la tarde. Por su parte, Víactiva señala que el festival gastronómico comenzará a las 6:00 de la tarde en Plaza Zaragoza.

¡Este domingo la H se llena de sabor, música y mucho ambiente!🌭🎶



Nos vemos en el Perche Fest 2026 para celebrar también el primer aniversario de Radio La H 89.3 FM, con música en vivo, los mejores perches y ¡el Burro Percherón Más Grande de la H!



📍 Bulevar Hidalgo | 🗓️ 4 de… pic.twitter.com/BfvRZxns5i — Antonio Astiazarán (@tonoastiazaran) October 2, 2026

¿CÓMO PARTICIPAR COMO JUEZ CIUDADANO?

Otra de las actividades anunciadas es la oportunidad de formar parte del jurado calificador del perche más creativo de la H.

Para participar, se invita a entrar a una dinámica de selección en las redes oficiales de @viactivahmo. Las personas interesadas pueden consultar ahí las condiciones y las actualizaciones del programa.