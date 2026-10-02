Hermosillo propone horarios y espacios sin pantallas en casa mediante una campaña del Cabildo Infantil que busca fortalecer la convivencia familiar

El alcalde Antonio Astiazarán y Patricia Ruibal, presidenta de DIF Hermosillo, acompañaron la presentación de las propuestas infantiles. FOTO: ESPECIAL

La iniciativa incluye pláticas en escuelas y una guía para madres y padres sobre la configuración de controles parentales.

HERMOSILLO, Sonora.— Establecer horarios para el uso recreativo de pantallas, generar espacios libres de dispositivos y orientar a madres y padres sobre controles parentales son algunas de las propuestas que integrantes del Cabildo Infantil presentaron para fortalecer la convivencia familiar en Hermosillo.

La iniciativa “Pantallas con propósito en La H” fue expuesta ante el alcalde Antonio Astiazarán y Patricia Ruibal, presidenta de DIF Hermosillo, durante la tercera sesión del Cabildo Infantil, realizada en el Parque Madero. El presidente municipal anunció que la propuesta se convertirá en una campaña oficial del Ayuntamiento.

¿QUÉ PROPONE LA CAMPAÑA PARA EL USO RESPONSABLE DE PANTALLAS?

Acompañados por Madeleine Bonnafoux Alcaraz, directora general de DIF Hermosillo, las autoridades conocieron las acciones elaboradas por niñas y niños para implementar en casa, la escuela y la comunidad.

Las propuestas incluyen:

Establecer horarios para el uso recreativo de pantallas.

para el uso recreativo de pantallas. Generar espacios libres de dispositivos durante el día.

durante el día. Impartir pláticas en instituciones educativas sobre el uso responsable de la tecnología.

Crear una guía para madres y padres de familia sobre la configuración de controles parentales.

Estas acciones fueron presentadas como propuestas a impulsar. La información difundida no establece un número de horas recomendado frente a las pantallas ni una fecha para disponer de la guía.

PATTY RUIBAL DESTACA LA CONVIVENCIA FAMILIAR

Durante la sesión, Patricia Ruibal señaló que el tema fue elegido por los propios integrantes del Cabildo Infantil y destacó la importancia de aprovechar los dispositivos sin desplazar el tiempo compartido en familia.

Esta es la tercera sesión y el tema que ustedes eligieron fue el de las pantallas, es muy importante, hoy en día ¿Quién no tiene una pantalla al alcance, en su celular, computadora, tablet, televisión? Las pantallas que se pueden utilizar con tanto bien, pero también a la vez, muchas veces desperdiciamos mucho tiempo que pudiéramos usar de convivencia con la familia”, destacó Patty Ruibal.

TOÑO ASTIAZARÁN ANUNCIA CAMPAÑA DEL AYUNTAMIENTO

Antonio Astiazarán expresó su respaldo a la iniciativa y señaló que el Ayuntamiento buscará dar seguimiento a las propuestas para que más niñas y niños conozcan la importancia de moderar el uso de dispositivos.

Me da mucho gusto esta iniciativa, me encantó el nombre: Pantallas Con Propósito en La H y yo estoy seguro que esto que ustedes están hoy proponiéndonos y que además se va a convertir en una campaña oficial del Ayuntamiento de Hermosillo no será letra muerta, no será solo una idea buena que ustedes tuvieron, sino vamos a buscar darle el mejor uso posible para que más niñas y niños como ustedes estén conscientes de la importancia de poder regular, controlar mejor”, expresó Toño Astiazarán.

¿CÓMO SE DIFUNDIRÁN LAS PROPUESTAS?

La campaña contempla compartir información dirigida a niñas, niños, madres y padres de familia mediante:

Redes sociales.

Carteles en salones de clases.

La página web del Ayuntamiento de Hermosillo.

Historietas e infografías.

Videos informativos.

Los contenidos permitirán conocer las propuestas impulsadas por la niñez hermosillense para moderar el tiempo frente a las pantallas y aprovechar mejor los dispositivos.

PARQUE MADERO Y ACTIVIDADES FUERA DE LAS PANTALLAS

Durante la sesión también se planteó la importancia de ofrecer alternativas para salir, jugar y convivir en familia.

Karlo Jacob Diarte Calderón, síndico del Cabildo Infantil, mencionó la mejora del Parque Madero como un ejemplo de los espacios que pueden motivar estas actividades. El parque es utilizado por familias que acuden a jugar y realizar actividades al aire libre.

Demos una razón para salir, por ejemplo, los proyectos como la mejora del Parque Madero aumentaron para mí por lo que yo veo mucho el hecho de que las familias salgan a divertirse, cuando a ti te dan una razón como poner un parque, vas con las personas que amas y no vas a estar pensando que ya quieres volver a ver un video que te mandaron, vas a pensar ¿Qué podemos hacer, qué podemos jugar?”, mencionó Karlo Jacob Diarte Calderón, Síndico de Cabildo Infantil.