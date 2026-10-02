Fiscalía obtiene vinculación a proceso a imputado por delito contra la libertad en grado de tentativa en Hermosillo

Durante el desarrollo de estos hechos, uno de los presuntos copartícipes habría agredido con un bate de béisbol a la víctima.

SONORA. — La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Francisco Javier “N”, de 28 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad agravada en grado de tentativa, cometido en perjuicio de Víctor Manuel “N”, en Hermosillo, Sonora.

Los hechos que sustentan la imputación se registraron el 2 de febrero de 2026, aproximadamente entre las 20:00 y 20:30 horas, en calle Margarita, entre José María Tapia y calle I, de la colonia Nueva Ilusión.

De acuerdo con la investigación, el imputado actuó en compañía de otras personas cuya identidad continúa bajo investigación, quienes habrían interceptado a la víctima cuando caminaba por el lugar, con la finalidad de privarla de su libertad y trasladarla contra su voluntad a un vehículo tipo camioneta de color gris.

Durante el desarrollo de estos hechos, uno de los presuntos copartícipes habría empleado un bate de béisbol para ejercer violencia sobre la víctima, mientras el imputado y sus acompañantes realizaban actos encaminados a someterla y subirla al vehículo para posteriormente retirarse del lugar; la intervención de la víctima y las circunstancias ocurridas impidieron que la privación de la libertad se consumara.

En audiencia de vinculación a proceso, el Ministerio Público presentó ante el Juez de Control los datos de prueba que sustentan la imputación y la probable participación del acusado en los hechos; una vez analizados los argumentos de las partes, la autoridad judicial determinó vincular a proceso por el delito señalado y como medida cautelar impuso prisión preventiva justificada.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora continuará con las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento integral de los hechos y la determinación de las responsabilidades que legalmente procedan, incluyendo la posible identificación y localización de quienes pudieran haber participado, bajo los principios de legalidad, debido proceso, respeto a los derechos humanos y atención integral a las víctimas.