Vecinos de Tierra Nueva denuncian basureros clandestinos que acumulan residuos desde hace más de 10 años en Hermosillo

Vecinos de Tierra Nueva señalan que la acumulación de basura persiste en distintos puntos de la colonia.

Habitantes señalan que en distintos puntos de la colonia se acumulan animales muertos, muebles y otros desperdicios, pese a que algunas zonas han sido limpiadas por las autoridades.

Vecinos de la colonia Tierra Nueva reportan la presencia de basureros clandestinos en diferentes puntos de la zona y aseguran que tienen más de 10 años con esta problemática.

Un trabajador del Minisúper La Sierrita mencionó que, debido a la acumulación de basura en la calle Puerto de Palos, entre Selvas y Continentes, ha tenido que pagar para que personas recojan los desperdicios.

“Cada semana lo que estoy haciendo le pago a alguien para que recoja con bolsas negras y va limpiando y que lo tire a mis contenedores para que no se vea tan sucio, porque en la esquina hasta al fondo estaba la basura”, dijo.

La última ocasión en que las autoridades limpiaron el basurero de ese sector, aseguró, fue hace un año.

Ha observado que quienes arrojan basura son tanto personas de la misma colonia como personas ajenas a la zona, quienes llegan en vehículos para tirar los desperdicios.

Trinidad Alvarado, vecina del sector desde hace más de 20 años, detalló que ese basurero tiene más de una década.

Puntualizó que las personas arrojan animales muertos, sillones, colchones y todo lo que ya no quieren en sus casas.

Vecinos de Tierra Nueva denuncian la presencia de basureros clandestinos y acumulación de residuos en distintos puntos de la colonia.

“Yo siempre he dicho, este fraccionamiento no parece fraccionamiento, parece cárcel, relleno sanitario de tanta basura, yo creo que el Ayuntamiento está cansado de estar limpie y limpie este pedazo”, afirmó.

Un vecino, quien prefirió omitir su nombre y tiene cuatro meses viviendo con su hija en la colonia, puntualizó que en la calle Cuevas, entre Estanque y Sección Galicia, se encuentra otro punto de basura clandestina.

Señaló que las autoridades correspondientes limpiaron la zona hace cuatro semanas, pero nuevamente se acumularon residuos.

“Tiran demasiada basura, siempre le pagan a la gente, pusieron letreros para no tirar la basura (el Ayuntamiento), pero no hace caso la gente”, indicó.

El Ayuntamiento de Hermosillo no respondió al reporte que se le brindó antes del cierre de la edición.