Fundación Ladridos realizará Paseo Masivo de Lomitos en Hermosillo con caminata, adopciones y donativos de croquetas

El Paseo Masivo de Lomitos Hermosillo 2026 busca promover la convivencia responsable con las mascotas y el cuidado animal. Fotos: Fundación Ladridos

La segunda edición se realizará este domingo en el Parque Madero, donde habrá una caminata con mascotas, adopciones de perros y gatos, dinámicas y recepción de donativos.

Para promover la concientización sobre las salidas con perros o gatos y el cuidado animal, la Fundación Ladridos llevará a cabo la segunda edición del Paseo Masivo de Lomitos Hermosillo 2026 este domingo 4 de octubre, informó su presidente.

César Alejandro Castañeda Coronado indicó que esta actividad busca motivar a la comunidad y generar mayor conciencia sobre la convivencia responsable con las mascotas.

Al tratarse de la segunda edición de esta actividad, explicó que la primera se realizó en febrero y tuvo un gran impacto, ya que acudieron alrededor de 150 personas.

“Recibimos donaciones de croquetas, estuvimos haciendo dinámicas ahí de preguntas a los dueños, entrevistas y cómo les ha ido en sus experiencias que han tenido con sus mascotas para los que han adoptado”, explicó.

Para esta segunda edición, mencionó que la principal actividad será una caminata con sus mascotas en el Parque Madero, al finalizar el recorrido, habrá espacios para que personas y fundaciones dedicadas al cuidado animal realicen adopciones de perros y gatos.

Agregó que también se realizarán entrevistas y dinámicas con los dueños para generar contenido en redes sociales, además de que esperan recibir a más de 200 personas acompañadas de sus mascotas.

Para llevar a cabo un paseo responsable, César solicitó a la comunidad que, en caso de acudir con su mascota, la lleve con correa y, si se trata de un perro o gato agresivo, utilice un bozal, también pidió llevar bolsas para recoger los desechos de las mascotas, así como agua y alimentos.

Además, aseguró que durante el evento recibirán donativos de croquetas para perros y gatos que lo necesiten.

Quienes deseen acudir podrán hacerlo este domingo 4 de octubre, a partir de las 17:00 horas, en el Parque Madero, el punto de encuentro para iniciar el paseo será en las letras de Hermosillo (HMO).

Para mayor información, los interesados pueden consultar las redes sociales de la Fundación Ladridos.