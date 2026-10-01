Albergue Almitas Unidas pide donativos para apoyar a familias con niños que reciben tratamiento contra el cáncer en Hermosillo

El albergue Almitas Unidas brinda hospedaje gratuito a familias con niños que reciben tratamiento contra el cáncer. Foto: Fundación Almitas Unidas

La asociación necesita parches, pomadas, agujas, artículos de limpieza y voluntarios para continuar hospedando gratuitamente a familias durante los tratamientos de sus hijos.

Para continuar con el apoyo a las familias con hijos que padecen cáncer y que necesitan hospedaje durante sus tratamientos, el albergue Almitas Unidas solicita donativos de agujas, parches, entre otras necesidades, informó su directora.

Alma Rosa Estrada Vega indicó que hace 22 años comenzó, por su propia cuenta, a ayudar a las personas que se encontraban en los hospitales.

“Yo empecé a llevar comidas al hospital y tal, empecé a preparar comidas para llevarle a todas las personas que estaban internadas con sus niños y les daba comida a todos los pisos, a infectología, medicina interna, cirugía, a oncología”, dijo.

Con el tiempo comenzó a enfocarse más en los niños que padecían cáncer, aseguró, por lo que donaba medicamentos a sus familiares y otros artículos que necesitaban.

En ocasiones, señaló, llevaba a las familias con sus hijos a su casa para hospedarlos, pero personal del hospital le recomendó no hacerlo, ya que no conocía a las personas y hace 17 años, su esposo consiguió una casa para que funcionara como albergue.

Desde entonces, hospeda a las familias que tienen a sus hijos internados en los hospitales para que puedan descansar gratuitamente; pueden quedarse los días que necesiten y cuentan con los servicios básicos de agua y luz, además de alimentos.

“A mí me gusta que se sientan como si fuera su casa, porque vienen cansados y con el problema que ya tienen, pues necesitan mucho apoyo”, afirmó.

Actualmente solicita donativos de parches Emla, pomada Emla y agujas Port-a-Cath, debido a que las familias le preguntan si cuentan con ese tipo de materiales para las quimioterapias de los menores.

Agregó que también requieren donativos de artículos de limpieza, como toallas húmedas, champú, pasta dental y jabón de baño, así como voluntarios que quieran sumarse al albergue para apoyar con el manejo de redes sociales o realizar su servicio social.

Quienes deseen donar artículos para los menores, productos de limpieza, brindar apoyo económico o ser voluntarios pueden comunicarse con Alma por WhatsApp al 662-279-9430.

El albergue se encuentra ubicado en la calle República de Panamá, entre Bacum y avenida Cocorit, en la colonia La Misión.