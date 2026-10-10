Juanes llegará a Tucson con su World Tour 2026 este 18 de octubre

La espera está por terminar, pues el cantante colombiano llegará el 18 de octubre al AVA Amphitheater

La cuenta regresiva ha comenzado. Este 18 de octubre, Juanes llegará al AVA Amphitheater de Tucson con su gira “Juanes World Tour 2026”, en una noche que promete música, energía y grandes emociones.

El cantante colombiano hará vibrar al público con éxitos como “La camisa negra”, “A Dios le pido” y “Me enamora”, temas que han marcado generaciones y consolidado su lugar como uno de los máximos exponentes del rock latino.

Con una trayectoria respaldada por 17 Latin Grammy y un Grammy, Juanes combina su inconfundible estilo musical con letras cargadas de emoción y mensajes sociales.

Los boletos están disponibles a través de Etix para disfrutar de una velada que promete celebrar lo mejor de su música en Tucson.