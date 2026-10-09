Qué hacer en Arizona en octubre: conciertos, festivales y deportes

Conciertos, festivales, automovilismo y grandes encuentros deportivos convierten a Arizona en uno de los destinos imperdibles durante octubre

Octubre llega a Arizona con una agenda que reúne música, cultura, gastronomía y deporte, con propuestas para todos los gustos y escenarios que se preparan para recibir a visitantes de distintas partes de la región.

El 9 de octubre, la energía latina llegará a la Arizona State Fair en Phoenix con Becky G, quien se presentará en el Veterans Memorial Coliseum como parte de la serie de conciertos de la feria.

Un día después, el 10 de octubre, Tucson vivirá una noche de música regional mexicana con Los Huracanes del Norte y Gerardo Coronel, quienes llegarán al Anselmo Valencia Amphitheater de Casino Del Sol. Ese mismo día, Phoenix tendrá una cita deportiva con el encuentro entre San Antonio Spurs y Phoenix Suns en el Mortgage Matchup Center.

La agenda continúa del 16 al 18 de octubre con el Phoenix Greek Festival, una celebración que invita a disfrutar de la cultura, gastronomía y tradiciones griegas en el Holy Trinity Greek Community Center.

También el 16 de octubre, los amantes del rock podrán disfrutar de The Offspring en la Arizona State Fair. La agrupación californiana llegará con sus grandes éxitos a una de las noches más esperadas de la temporada.

Para quienes buscan una celebración con sabor mexicano, el 17 de octubre se llevará a cabo el Spirits of Mexico Festival en Chandler Park, en Chandler, una jornada dedicada a la cultura y las tradiciones de México.

Ese mismo fin de semana, del 16 al 18 de octubre, la velocidad tomará protagonismo con el NASCAR Fall Weekend en Phoenix Raceway, en Avondale, uno de los encuentros deportivos más destacados del calendario.

El 18 de octubre, la música latina volverá a ser protagonista en Tucson con Juanes, quien se presentará en Casino Del Sol. Mientras tanto, en Glendale, Chayanne llegará al Desert Diamond Arena con una noche dedicada a sus grandes éxitos.

Con una combinación de música, tradición, gastronomía, deporte y entretenimiento, Arizona se convierte durante octubre en un destino ideal para vivir nuevas experiencias y disfrutar de una vibrante agenda de eventos.