Chayanne llega a Arizona: fecha, lugar y detalles de su concierto en Glendale

La cita es en el Desert Diamond Arena, el próximo 18 de octubre

Si alguna vez has pensado que bailar con Chayanne es una buena idea, octubre trae la oportunidad; el cantante puertorriqueño llega a Glendale con una noche para cantar, moverse y reencontrarse con esas canciones que acompañan historias de amor, desamor y muchas pistas de baile.

La cita es el domingo 18 de octubre, a las 19:00 horas, en el Desert Diamond Arena, como parte de su gira Bailemos otra vez; el espectáculo recorre distintas ciudades de Estados Unidos y lleva al escenario una combinación de sus temas más recientes y canciones que el público reconoce desde los primeros acordes.

¡No te lo puedes perder!

El plan también tiene algo de nostalgia. Una salida entre amigas, una noche en pareja o la oportunidad de cantar a todo pulmón canciones como “Torero”, “Un siglo sin ti” y “Dejaría todo” convierten el concierto en uno de esos encuentros que se disfrutan más cuando se comparten.

La gira toma su nombre del álbum Bailemos otra vez, publicado en 2023, que incluye temas como “Te amo y punto” y “Necesito un segundo”.

Así que toca elegir compañía, preparar los zapatos para bailar y dejar espacio para la nostalgia, porque cuando Chayanne llega a la ciudad, la invitación está bastante clara: bailemos otra vez.