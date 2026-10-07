Patagonia Fall Festival 2026: arte, gastronomía y música en Arizona

El 10 y 11 de octubre, Patagonia Fall Festival ofrece diversión para todo público

Cuando llega octubre, el sureste de Arizona, tiene una buena razón para hacer una pausa y disfrutar de uno de sus encuentros más queridos; el Patagonia Fall Festival es una celebración que reúne arte, música, comida y actividades para pasar un día al aire libre sin gastar en la entrada.

La cita es el sábado 10 y domingo 11 de octubre en Patagonia Town Park; el acceso es gratuito y durante el fin de semana participan más de 125 artesanos, además de músicos y vendedores de comida. El sábado las actividades se realizan de 9:00 a 17:00 horas y el domingo de 10:00 a 16:00 horas.

El festival tiene una historia de más de 35 años y conserva ese carácter de celebración comunitaria que invita a caminar sin prisa, mirar las piezas de los artistas y detenerse frente al escenario cuando comienza la música.

De gran tradición

Patagonia está a más de 4 mil pies de altura y su parque central adquiere un atractivo especial durante el otoño. Los árboles que rodean el espacio aportan sombra y color, mientras las calles del pequeño poblado permiten continuar el paseo después del festival.

La propuesta también resulta atractiva para quienes buscan un plan diferente al de las grandes ciudades. Aquí la convivencia ocurre en espacios abiertos y entre puestos de artesanía, comida y expresiones artísticas.

Quienes disfrutan de la naturaleza pueden aprovechar el viaje para conocer Patagonia Lake State Park o Patagonia-Sonoita Creek Preserve, sitios cercanos que permiten practicar senderismo, observar aves y disfrutar del paisaje del sureste de Arizona.

Para una escapada de fin de semana, el lugar ofrece una combinación sencilla: carretera, aire libre, arte y música, con un festival cuya entrada no cuesta y quizás ahí está parte de su encanto.

No hace falta organizar un gran presupuesto para pasar un buen día; basta con llegar al parque, caminar entre los puestos, escuchar música y dejar que octubre haga su parte.