Mount Lemmon Lodge: una escapada de montaña en Arizona

Explora los contrastes de Arizona visitando los bosques de Mount Lemmon Lodge, un refugio ideal para esta temporada.

A pocos pasos de las acogedoras instalaciones de Mount Lemmon Lodge se extienden senderos idílicos.

El recorrido Aspen/Marshall Gulch Loop destaca como una caminata clásica rodeada de altos pinos, álamos dorados y arroyos.

Para recorridos más ligeros y familiares, el sendero Cap Rock ofrece formaciones rocosas majestuosas y arboledas tranquilas en recorridos cortos cerca de la cumbre.

Recorridos guiados

El alojamiento ofrece caminatas guiadas por naturalistas locales los sábados por la mañana; este recorrido permite conocer de cerca la transición ecológica entre el desierto sonorense y la vegetación de clima frío, además de observar la flora silvestre y la fauna local.

Historia y refugio

El poblado de Summerhaven vio renacer este destino con la apertura de Mount Lemmon Lodge, una joya arquitectónica diseñada por Diana Kuhel Osborne.

El edificio honra la herencia de los antiguos alojamientos de montaña destruidos por incendios pasados, ofreciendo a los visitantes un cálido lugar de encuentro con chimeneas, gastronomía local y vistas impresionantes.