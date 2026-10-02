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Chocolates artesanales de Arizona: sabores del desierto con raíces mexicanas

Para los viajeros que buscan recorrer el vecino estado del Norte, la escena repostera de Arizona ofrece una rica fusión entre tradición e innovación.

Chocolates artesanales de Arizona: sabores del desierto con raíces mexicanas

Chocolates artesanales de Arizona: sabores del desierto con raíces mexicanas

Por Karol Duarte  

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La cultura confitera de Arizona ha evolucionado combinando influencias del suroeste con técnicas artesanales modernas.

En distintas ciudades del estado, maestros dulceros transforman insumos locales en creaciones únicas que deleitan a viajeros en búsqueda de experiencias gastronómicas genuinas y vanguardistas.

Sabores galardonados

Un claro ejemplo de este movimiento es la propuesta de la empresa Tucson Chocolate Factory, la cual elabora chocolates artesanales integrando grano de cacao con origen en México al 70 por ciento.

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Su catálogo refleja cómo se reinventa la dulcería tradicional mediante combinaciones audaces con chile chiltepín, sal de mar al whiskey, caramelo de nopal y miel de mezquite.

Esta riqueza gastronómica convierte el recorrido por las confiterías y chocolaterías del estado en una parada obligatoria dentro del itinerario de cualquier visitante. Es un chocolate galardonado, con raíces en Sonora, hecho en Tucson.

Las barras de origen único han sido premiadas internacionalmente, además, presumen de bombones del desierto de Sonora y unos exclusivos pasteles de mousse.

Explorar estas boutiques permite descubrir cómo la herencia culinaria compartida entre ambos lados de la frontera se transforma en productos de calidad internacional.

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