Aseguran 18 vehículos en complejo de lujo en Puerto Peñasco; 17 fueron robados en EU

Un total de 18 vehículos, 17 de ellos con reporte de robo en Estados Unidos l Foto: Cortesía

El hallazgo ocurrió durante las investigaciones por la desaparición de dos personas localizadas con vida y se relaciona con las indagatorias por un doble homicidio; en una camioneta blindada encontraron droga.

PUERTO PEÑASCO, Sonora.– Un total de 18 vehículos, 17 de ellos con reporte de robo en Estados Unidos, fueron asegurados en el sótano de un complejo de apartamentos de lujo en Puerto Peñasco, Sonora, durante una investigación que también está relacionada con las indagatorias por un doble homicidio ocurrido el 4 de octubre.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que el aseguramiento se realizó el 9 de octubre, como parte de las diligencias por la desaparición de dos personas que posteriormente fueron localizadas con vida.

Investigación por desaparición los lleva a descubrimiento

De acuerdo con la institución, las unidades estaban en el sótano del complejo turístico, donde una de las personas reportadas como desaparecidas trabaja como jefe de mantenimiento. La Fiscalía señaló que esta circunstancia forma parte de las líneas de investigación y será analizada junto con los demás datos de prueba.

Tras verificar la información con autoridades estadounidenses, se confirmó que 17 vehículos tenían reporte de robo en distintas localidades de California, Arizona y Nevada, con fechas que van de 2021 a 2025.

Entre las unidades aseguradas se encuentran vehículos de las marcas Ford, Chevrolet, Hyundai, Cadillac, Land Rover, Chrysler, Mercedes-Benz, Volkswagen, Toyota, Buick, Audi y Jeep. La Fiscalía destacó una Ford Bronco modelo 2025, una Cadillac Escalade 2023, una Toyota Grand Highlander 2024 y una Chevrolet Silverado 2022.

También fue localizado un Jeep Wagoneer modelo 2022, cuya identidad se estableció mediante el número de serie encontrado en el tanque de gasolina.

Además, las autoridades aseguraron un Jeep Grand Cherokee Limited Premium 4WD modelo 2012, equipado con blindaje y sin reporte de robo. En su interior localizaron droga, por lo que tanto la unidad como los indicios quedaron sujetos a las diligencias ministeriales.

Investigación relacionada con doble homicidio

El aseguramiento también se enlaza con las indagatorias por un ataque armado ocurrido el 4 de octubre en el bulevar Benito Juárez, en Puerto Peñasco, donde dos hombres de 27 años perdieron la vida.

Una de las víctimas fue identificada como Jesús Pedro Ángel “N”. La segunda, Iván Antonio “N”, resultó herida y fue trasladada a un hospital, donde posteriormente falleció.

La FGJES precisó que las unidades y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público. Los vehículos fueron trasladados de Puerto Peñasco a Sonoyta con apoyo de las corporaciones participantes.

En el operativo intervinieron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Seguridad Pública.

La Fiscalía indicó que las investigaciones continúan para establecer la procedencia de los vehículos, determinar si tienen relación con los hechos investigados e identificar posibles conductas delictivas, sin prejuzgar sobre la responsabilidad de persona alguna.