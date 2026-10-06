¿Vas a votar en Yuma? Este miércoles comienza la votación anticipada

Los electores podrán acudir desde el 7 de octubre a dos centros, uno de ellos ubicado en San Luis l Foto: Cortesía

Los electores podrán acudir desde el 7 de octubre a dos centros, uno de ellos ubicado en San Luis; es necesario presentar identificación para votar en persona

YUMA, Arizona.— Los votantes registrados del Condado Yuma podrán comenzar a emitir su voto de manera anticipada para la Elección General de 2026 a partir de este miércoles 7 de octubre, con dos puntos disponibles para quienes prefieran acudir de manera presencial.

El Condado Yuma informó que uno de los centros se encuentra en San Luis Medical Mall, ubicado en 151 S. Oak Ave., en San Luis, mientras que el otro está en el antiguo auditorio de la Junta de Supervisores, en 198 S. Main St., Yuma.

Para votar de manera anticipada en persona es necesario presentar una identificación de elector.

La incorporación del centro de San Luis amplía las opciones disponibles para los votantes que prefieran emitir su sufragio antes de la jornada electoral.

Para resolver dudas sobre el proceso, el área de Servicios al Elector del Condado Yuma atiende en el 928-373-6034, mientras que Servicios Electorales puede ser contactado en el 928-373-1014.