Médico de Yuma irá 7.5 años a prisión por fraude de 36.5 millones de dólares a Medicaid

Irfan Fazil se declaró culpable de facturar miles de estudios y tratamientos que, según la investigación, no pudieron haberse realizado; deberá pagar más de 36.5 millones de dólares en restitución

YUMA Arizona.— Un médico de Yuma fue condenado a 7.5 años de prisión por un fraude de 36.5 millones de dólares contra el sistema de salud pública de Arizona, luego de declararse culpable de cuatro delitos graves relacionados con la operación.

La Fiscalía General de Arizona informó que Irfan Fazil, M.D., fue sentenciado este viernes 2 de octubre en la Corte Superior del Condado de Yuma, después de haber sido declarado culpable el 4 de septiembre de los delitos de fraude mediante esquemas y artificios, control ilegal de una empresa, robo y obtención ilegal de un medicamento peligroso.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Fazil cumplirá 7 años y medio en el Departamento Correccional de Arizona, seguidos de siete años de libertad condicional.

Además, deberá entregar todos sus bienes, entre ellos propiedades, instalaciones médicas, vehículos, aeronaves, joyería, bolsos de lujo, dinero en efectivo, criptomonedas y lingotes de oro, así como pagar 36 millones 542 mil 901.45 dólares en restitución al sistema de salud estatal AHCCCS.

De acuerdo con la investigación, entre julio y diciembre de 2025 Fazil utilizó tres empresas —Bio Family Clinic, Inc., Yuma Mobile X-Ray y Yuma Kidney & Dialysis— para facturar al Arizona Health Care Cost Containment System (AHCCCS) decenas de miles de servicios médicos.

Entre los cobros se encontraban radiografías, electrocardiogramas, tomografías computarizadas, tratamientos médicos y ultrasonidos.

Las empresas recibieron 36.5 millones de dólares en pagos de AHCCCS durante esos seis meses, mientras que en los dos años y medio anteriores habían recibido 4.7 millones. La Fiscalía General reportó un incremento de 671% en los pagos de reclamaciones.

Los investigadores concentraron parte de su análisis en los 27 pacientes con los mayores volúmenes de facturación. En uno de los casos, la cuenta de un solo paciente registró más de mil 700 radiografías en seis meses, además de cientos de otros servicios de radiología.

La Fiscalía señaló que esa cantidad de estudios habría sido físicamente imposible y que una exposición de ese nivel a radiación habría representado un riesgo grave para la salud.

La investigación también documentó que Fazil habría emitido a su esposa, Nadia Hanif, varias recetas de medicamentos como clonazepam mientras ella se encontraba fuera de Estados Unidos y posteriormente él mismo acudía a la farmacia para recogerlas.

Fazil había sido acusado formalmente por un gran jurado estatal el 8 de junio de 2026, inicialmente por seis delitos graves, como parte de una operación de la Fiscalía General contra el fraude relacionado con Medicaid.

La investigación estuvo a cargo de agentes de la Sección de Investigaciones Especiales de la Fiscalía General de Arizona, con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Administración Federal de Aviación (FAA), el Departamento de Policía de Yuma, la Oficina del Sheriff del Condado de Yuma, la Oficina del Inspector General de AHCCCS y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.