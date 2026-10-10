Escuchó ruidos en su trabajo y encontró a un intruso en el interior
Ante la situación, la víctima solicitó apoyo al número de emergencias, por lo que elementos policiales arribaron al sitio y realizaron la detención
Mexicali,B.C.-Un hombre que presuntamente ingresó sin autorización a un establecimiento ubicado en las inmediaciones de las calles Novena e Independencia fue detenido luego de que la víctima lo encontró dentro del inmueble.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 1 de octubre, aproximadamente a las 16:10 horas, cuando la víctima llegó a su lugar de trabajo y, al intentar ingresar, escuchó ruidos en el interior.
Al abrir la puerta, observó a Luis Ángel “N”, dentro del establecimiento, quien presuntamente se encontraba en el lugar sin contar con autorización o permiso para ingresar.
Ante la situación, la víctima solicitó apoyo al número de emergencias, por lo que elementos policiales arribaron al sitio y realizaron la detención.
Durante la audiencia inicial de control, el juez calificó de legal la detención, se formuló imputación y determinó vincular a proceso a Luis Ángel “N” por el delito de allanamiento de morada.
Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva justificada y se estableció un plazo de un mes para la investigación complementaria.