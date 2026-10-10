Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Policiaca / Allanamiento

Escuchó ruidos en su trabajo y encontró a un intruso en el interior

Ante la situación, la víctima solicitó apoyo al número de emergencias, por lo que elementos policiales arribaron al sitio y realizaron la detención

Escuchó ruidos en su trabajo y encontró a un intruso en el interior

Ante la situación, la víctima solicitó apoyo al número de emergencias, por lo que elementos policiales arribaron al sitio y realizaron la detención l Foto: Cortesía

Mexicali,B.C.-Un hombre que presuntamente ingresó sin autorización a un establecimiento ubicado en las inmediaciones de las calles Novena e Independencia fue detenido luego de que la víctima lo encontró dentro del inmueble.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 1 de octubre, aproximadamente a las 16:10 horas, cuando la víctima llegó a su lugar de trabajo y, al intentar ingresar, escuchó ruidos en el interior.

Al abrir la puerta, observó a Luis Ángel “N”, dentro del establecimiento, quien presuntamente se encontraba en el lugar sin contar con autorización o permiso para ingresar.

Cae presunto ladrón de jardín de niños en Valle de Puebla

Policiaca

Cae presunto ladrón de jardín de niños en Valle de Puebla

Ante la situación, la víctima solicitó apoyo al número de emergencias, por lo que elementos policiales arribaron al sitio y realizaron la detención.

Durante la audiencia inicial de control, el juez calificó de legal la detención, se formuló imputación y determinó vincular a proceso a Luis Ángel “N” por el delito de allanamiento de morada.

Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva justificada y se estableció un plazo de un mes para la investigación complementaria.

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Temas relacionados

Boletín

Suscríbete gratis y sigue informado

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

WhatsApp

526621861024

Suscribete a nuestro canal y recibe las últimas noticias.

Telegram

t.me/elimparcial

Visita nuestro canal y suscríbete

Síguenos
El Imparcial Light

Un sitio de Grupo HealyGrupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados