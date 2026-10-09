Cae presunto ladrón que abrió caja fuerte de una tienda tras encerrar a empleada en la bodega

Tras la investigación, se cumplimentó una orden de aprehensión contra Adrián Alexis “N”.

Mexicali,B.C.- Un presunto ladrón que abrió la caja fuerte de una tienda de conveniencia utilizando las llaves y los códigos correspondientes, mientras su cómplice encerraba a la empleada en una bodega, fue detenido por agentes estatales.

Los datos de prueba incluidos en la carpeta de investigación establecen que el pasado 24 de agosto, aproximadamente a las 06:47 horas, Adrián Alexis “N”, llegó a una tienda de conveniencia del fraccionamiento Portales V, acompañado de otra persona.

Dicho sujeto entró al negocio, amenazó a la empleada de la caja y la obligó a entrar a la bodega, mientras el imputado se dirigió a la caja fuerte, la cual abrió utilizando las llaves y los códigos correspondientes.

Una vez que tomaron el efectivo, subieron a un Honda Civic de color gris y huyeron con rumbo desconocido.

Tras la investigación, se cumplimentó una orden de aprehensión en su contra y fue detenido en el fraccionamiento Real del Río, para luego ser puesto a disposición del juez de control.