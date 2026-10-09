Balean a un hombre durante una riña en El Centro

El ataque ocurrió la noche del jueves en West Olive Avenue; la víctima sufrió una herida de bala que no pone en riesgo su vida y la Policía mantiene abierta la investigación.

El Centro, California.- Un hombre adulto resultó herido de bala durante una confrontación entre varias personas la noche del jueves en El Centro, California, informó el Departamento de Policía de la ciudad.

Los agentes respondieron alrededor de las 22:39 horas del 8 de octubre a varios reportes de detonaciones en la cuadra 600 de la avenida West Olive, donde localizaron a la víctima con una herida de bala que no ponía en riesgo su vida.

Personal médico atendió al hombre en el lugar, de acuerdo con el comunicado oficial.

Como parte de las primeras diligencias, los policías entrevistaron a varias personas que se encontraban en la zona y localizaron indicios relacionados con el ataque. Los resultados preliminares apuntan a que varias personas participaron en una confrontación que fue escalando.

La corporación considera que se trató de un incidente aislado y señaló que, hasta el momento, no existen indicios de una amenaza activa para la comunidad.

La investigación permanece abierta. Las personas que tengan información sobre el caso pueden comunicarse con el detective Richard Gabat al teléfono (760) 352-2111 o al correo electrónico rgabat@ecpd.org.

La Policía de El Centro pidió a la población mantenerse alerta y reportar actividades sospechosas. En caso de presenciar un delito en curso o identificar una amenaza inmediata para la seguridad pública, recomendó llamar al 911.