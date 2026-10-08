Presunto asesino de joven en pelea campal durante reunión familiar es vinculado a proceso

En la riña, la víctima subió a una camioneta y atropelló a varias personas que se encontraban en el lugar; luego fue atacado con un arma blanca por el imputado.

Mexicali,B.C.- Una pelea campal durante una reunión terminó con varias personas atropelladas y una persona asesinada, por lo que Carlos Alberto “N” enfrenta un proceso penal por el delito de homicidio en riña.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado 16 de marzo, entre las 00:30 y las 00:45 horas, la víctima, Fernando Benito “N”, llegó acompañado de dos personas a bordo de una camioneta Toyota a una casa ubicada sobre la avenida Aldebarán, en la colonia Ampliación Santa Isabel.

En el lugar se llevaba a cabo una reunión de la familia de su pareja y, minutos después, se desató una pelea campal a golpes y con piedras, en la que participaron aproximadamente 15 personas.

Durante la confrontación, Fernando Benito “N” subió a la camioneta del lado del conductor y, presuntamente, atropelló a varios de los asistentes.

Ante esta situación, Carlos Alberto “N” habría lesionado a la víctima en el tórax con un arma blanca, lo que provocó que perdiera el conocimiento y chocara contra una casa. Posteriormente, murió en el lugar a causa de la lesión provocada por el arma.

El juez de control determinó imponer la prisión preventiva como medida cautelar y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.