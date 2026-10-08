Declaran compañeros de subcomandante de la Policía Municipal asesinado; descartan amenazas previas

Entre las principales líneas de investigación se encuentran tanto el entorno personal como el laboral de la víctima l Foto: Archivo GH

Tras el analisis de los casquillos localizados en el lugar del asesinato, se descartó que estén relacionados con algún otro hecho de alto impacto en el municipio

Mexicali,B.C.-Tras el asesinato de José Ramón Barajas Félix, subcomandante del Grupo de Reacción Inmediata (GRI) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), compañeros del mando policial han comenzado a rendir declaración como parte de la investigación.

El fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Vida, Rubén Alfredo Maximiliano Ramos Jiménez, dio a conocer que, hasta el momento, ninguno de los miembros del GRI ha manifestado haber recibido amenazas previas.

Respecto a los casquillos localizados en el lugar del asesinato, señaló que, tras su análisis, se descartó que estuvieran relacionados con algún otro hecho de alto impacto en el municipio.

Entre las principales líneas de investigación se encuentran tanto el entorno personal como el laboral de la víctima, aunque hasta el momento no se cuenta con información concluyente sobre el móvil del crimen.

Lo ocurrido

El martes 22 de septiembre, a las 13:21 horas, se informó al número de emergencias 911 que se habían escuchado al menos 20 disparos en una casa ubicada sobre la calle Adolfo Rentería, en el ejido Oviedo Mota.

Agentes de la policía municipal acudieron al lugar y confirmaron que la casa pertenecía al subcomandante, quien se encontraba herido de bala.

Bomberos también fueron requeridos en el sitio, donde auxiliaron a la víctima y confirmaron que ya había perdido la vida a causa de las lesiones sufridas.

Como parte de la investigación, se dio a conocer que los presuntos responsables, quienes continúan sin ser detenidos, habrían realizado más de 200 disparos contra Barajas Félix.