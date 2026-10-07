Se protege con un igloo de un ataque con cuchillo y logra escapar

El imputado fue vinculado a proceso por ataque peligroso y quedó en prisión preventiva justificada.

Mexicali,B.C.- Una mujer logró escapar de un ataque con cuchillo luego de utilizar un iglú para protegerse de las múltiples cuchilladas que presuntamente lanzó un hombre en un predio de Mexicali.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de septiembre, en un inmueble ubicado sobre el bulevar Justo Sierra y la avenida Madereros, donde la víctima se encontraba en uno de los cuartos.

De acuerdo con la investigación, Juan Carlos “N” ingresó al lugar con un cuchillo en la mano derecha y presuntamente comenzó a amenazarla.

Posteriormente, intentó acuchillarla en el pecho, pero la mujer logró esquivarlo. Sin embargo, el imputado continuó con la agresión.

Ante el ataque, la mujer tomó un iglú para protegerse y consiguió salir del lugar, donde solicitó auxilio a policías municipales que patrullaban la zona.

Tras la presentación de los datos de prueba ante un juez de control, Juan Carlos “N” fue vinculado a proceso por el delito de ataque peligroso.

Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.