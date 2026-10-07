Localizan cadáver a la orilla de la carretera federal 5; tenía un disparo en la cabeza

Una persona no identificada fue encontrada sin vida a la altura del kilómetro 65; también presentaba una lesión en el pecho.

Mexicali,B.C.- El cuerpo sin vida de una persona, hasta el momento no identificada, fue localizado la mañana de este miércoles a la orilla de la carretera federal 5, a la altura del kilómetro 65.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba una herida de bala en la cabeza, además de una lesión en el pecho provocada por un desarmador.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para resguardar la zona, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la identidad de la víctima.