Golpea a policías e intenta quitarle su arma de cargo a uno de ellos, pero es detenido

El sujeto fue intervenido por manejar a exceso de velocidad y sin placa delantera.

Mexicali,B.C.- Una intervención por conducir a exceso de velocidad y sin placas terminó con un hombre detenido, luego de presuntamente golpear a agentes estatales e intentar arrebatarle el arma de cargo a uno de ellos.

La detención ocurrió la noche del martes, poco antes de las 23:00 horas, cuando agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) realizaban un recorrido de vigilancia en la colonia Guanajuato.

Fue sobre la calle Mérida, en la parte posterior de la clínica 16 del IMSS, donde detectaron un Honda Civic gris que circulaba a exceso de velocidad y no contaba con placa de circulación en la parte frontal.

Los agentes le solicitaron al conductor que detuviera el vehículo, lo cual hizo en el cruce con la avenida Nuevo León. El hombre se identificó como Jesús “N”, de 26 años, originario de Michoacán.

Al solicitarle la documentación del vehículo, manifestó no contar con ella, por lo que los agentes verificaron a través del C5 si contaba con reporte de robo, lo cual resultó negativo.

Al realizarle una inspección precautoria, el hombre se comportó de manera hostil, empujó a los agentes y posteriormente intentó golpearlos, provocando que uno de ellos cayera al suelo.

Durante la agresión, presuntamente intentó arrebatarle el arma de cargo a uno de los agentes, pero no lo consiguió.

Con apoyo de otros elementos, Jesús “N” fue detenido y trasladado a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para las investigaciones.