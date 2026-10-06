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UES fortalece sus cuerpos académicos con nuevos reconocimientos de la SEP

Dos grupos de docentes investigadores de la Universidad Estatal de Sonora obtuvieron evaluaciones favorables del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

UES fortalece sus cuerpos académicos con nuevos reconocimientos de la SEP

Dos cuerpos académicos de la Universidad Estatal de Sonora (UES) obtuvieron resultados favorables en la evaluación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) l Foto: Cortesía

San Luis Río Colorado, Sonora.-Dos cuerpos académicos de la Universidad Estatal de Sonora (UES) obtuvieron resultados favorables en la evaluación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con lo que uno renovó su reconocimiento como consolidado y otro avanzó a la categoría de cuerpo académico en consolidación.

El Cuerpo Académico de Desarrollo Regional Sostenible y Competitividad Organizacional renovó por cinco años su reconocimiento como Cuerpo Académico Consolidado (CAC).

Por su parte, el Cuerpo Académico de Administración, Gestión y Desarrollo Sostenible de las Organizaciones logró ingresar como Cuerpo Académico en Consolidación (CAEC), con un reconocimiento vigente durante tres años.

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La rectora de la UES, Martha Patricia Patiño Fierro, felicitó a los integrantes de ambos grupos y destacó el trabajo colaborativo desarrollado en sus líneas de investigación y producción académica.

De acuerdo con la institución, los reconocimientos otorgados mediante el Prodep permiten a los cuerpos académicos acceder a apoyos para desarrollar proyectos de investigación, fortalecer redes de colaboración con otras instituciones y contribuir al enriquecimiento de los programas educativos mediante el conocimiento generado en la universidad.

Patiño Fierro señaló que los resultados reflejan la consolidación de las líneas de investigación de los docentes y sostuvo que su trabajo contribuye a la formación de los estudiantes y a la generación de conocimiento para Sonora.

La universidad atribuyó estos avances al trabajo de sus docentes investigadores y al respaldo del Gobierno de Sonora, dentro de una estrategia orientada a fortalecer la educación superior pública y la investigación.

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