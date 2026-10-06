Balean a una adolescente en Brawley; sospechoso sigue prófugo

La Policía busca a un hombre que huyó a pie y llevaba sudadera negra con capucha, pantalón caqui y un pañuelo rojo l Foto: Cortesía

La joven fue trasladada a un hospital y se encuentra estable; la Policía busca a un hombre que huyó a pie y llevaba sudadera negra con capucha, pantalón caqui y un pañuelo rojo.

BRAWLEY, California.— Una adolescente resultó herida de bala la noche del lunes en Brawley y permanece hospitalizada en condición estable, mientras la Policía busca al sospechoso que huyó del lugar a pie.

El Departamento de Policía de Brawley informó que recibió alrededor de las 20:52 horas del 5 de octubre un reporte sobre una persona con una herida de bala en la cuadra 200 de la calle C.

La víctima, una menor de edad, fue trasladada a un centro médico para recibir atención y se encontraba en condición estable al momento del reporte. De acuerdo con la Policía, se espera que tenga una recuperación completa.

El sospechoso permanece prófugo. La corporación informó que fue visto por última vez huyendo a pie del área.

Como parte de la búsqueda, las autoridades describieron al sospechoso como un hombre que vestía una sudadera negra con capucha, pantalón color caqui y un pañuelo rojo.

La Policía de Brawley indicó que mantiene una investigación sobre el ataque y pidió a cualquier persona que tenga información sobre lo ocurrido, la identidad o el paradero del sospechoso que se comunique con la corporación.

Los reportes pueden realizarse de manera anónima al (760) 344-2111.

Hasta el momento, el comunicado policial no proporciona información sobre las circunstancias en las que ocurrió el disparo ni sobre un posible motivo.