Localizan traila robada durante cateo en la colonia Mártires

Una traila o casa rodante que había sido reportada como robada fue localizada durante un cateo realizado en un predio de la colonia Mártires l Foto: Cortesía

El robo fue reportado por el propietario, quien señaló que la tarde del pasado 28 de agosto llegó a su casa y se percató de que su remolque ya no se encontraba.

Mexicali, B.C.-Una traila o casa rodante que había sido reportada como robada fue localizada durante un cateo realizado en un predio de la colonia Mártires.

La diligencia fue realizada por personal de la Unidad de Investigación de Robo Oriente, quienes ingresaron a un predio de la calle Ignacio Comonfort, donde encontraron una casa rodante tipo traila montada sobre su chasis y equipada con accesorios para habitación.

En el lugar también fue localizada diversa herramienta que, de acuerdo con la investigación, era utilizada para la restauración del remolque.

El robo fue reportado por el propietario, quien señaló que la tarde del pasado 28 de agosto llegó a su casa, ubicada en el fraccionamiento Maestros Democráticos, y se percató de que su remolque ya no se encontraba en el lugar.

La víctima presentó la denuncia, por lo que se inició una investigación que permitió obtener información sobre la posible ubicación del remolque.

Tras ser localizado, el remolque quedó a disposición de la Unidad de Investigación de Delitos de Robo Oriente, donde continúa integrada la carpeta de investigación correspondiente.