Agredió a su abuela tras cuestionarle un dinero; enfrentará proceso en prisión

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de septiembre en la colonia Flores Magón, donde Brian Esteban “N”, presuntamente insultó a la víctima l Foto: Cortesía

La investigación establece que no se trató de la primera ocasión en que el sujeto agredía a la mujer, ya que, según la carpeta, se trataba de una situación recurrente.

Mexicali,B.C.-Preguntarle por un dinero habría desatado una reacción agresiva de un hombre contra su abuela de 70 años, quien terminó pidiendo ayuda al 911 por temor a que la violencia escalara.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 23 de septiembre en la colonia Flores Magón, donde Brian Esteban “N”, presuntamente insultó a la víctima.

La agresión ocurrió cuando la abuela del imputado lo cuestionó por un dinero, motivo por el cual este se puso agresivo con ella.

La investigación establece que no se trató de la primera ocasión en que el sujeto agredía a la mujer, ya que, según la carpeta, se trataba de una situación recurrente.

El acusado fue vinculado a proceso por violencia familiar y deberá permanecer en prisión preventiva justificada mientras continúa la investigación.