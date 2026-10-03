Cárcel a acusado de pederastia en el fraccionamiento Zafiro

Los hechos ocurrieron entre el 10 y el 12 de agosto de 2026.

Mexicali,B.C.- Un juez de control dictó prisión preventiva justificada contra Manuel “N”, quien fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de pederastia en agravio de una persona menor de edad.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los datos de prueba ante el juez, quien determinó la vinculación a proceso y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron entre el 10 y el 12 de agosto de 2026, en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Zafiro, en Mexicali.

Según la investigación, Manuel “N” presuntamente se aprovechó de la confianza y de una situación de superioridad derivada de la relación cercana que mantenía con la víctima para realizar actos de índole sexual.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con la Violencia de Género contra las Mujeres señaló que continuará con las investigaciones correspondientes, mientras el imputado permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.